Готовы ли ковидные стационары Алматы к росту числа больных коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил готовность ковидных стационаров к росту числа больных коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Бакытжан Сагинтаев посетил филиал инфекционной больницы им. И. Жекеновой на РВ-90. Здесь на сегодняшний день находятся 199 пациентов с КВИ, в том числе 21 в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Общая мощность стационара - 500 коек, в том числе 45 коек в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Аким города также ознакомился с готовностью к приему пациентов с КВИ в городских клинических больницах №12 и 7. Главврачи сообщили, что работа ковидных отделений будет вестись параллельно с оказанием общемедицинской помощи.

По состоянию на 20 января, в Алматы зарегистрировано 2057 случаев коронавирусной инфекции, из них 1866 случаев с симптомами. В инфекционных стационарах находятся 1350 пациентов, включая 187 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии - 71 пациент.

В целом мощность ковидных стационаров составляет 9340 койко-мест, в том числе 730 реанимационных. На сегодня задействовано 3310 мест, в резерве – 6030.

Б. Сагинтаеву доложили о работе Телемедицинского центра, развернутого на базе ЦГКБ. Под наблюдением специалистов ТМЦ находятся 10 188 пациентов. Это количество с 1 по 20 января текущего года выросло в 20 раз. В среднем совершается порядка 5 тыс. звонков пациентам. 20 января совершено 8458 обзвонов, в ходе которых проводится опрос состояния и даются рекомендации по лечению КВИ.

Аким города посетил также городской склад вакцин против КВИ, развернутый на базе больницы №7. Остаток вакцин I и II компонента на складе и в прививочных пунктах составляет 207 733 дозы вакцины «Синофарм», 176 349 доз «QazVac», 254 782 дозы Pfizer. Б. Сагинтаев призвал население получить прививку от КВИ, а также пройти ревакцинацию.

За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом – 2218 человек, вторым – 1978. Всего с 1 февраля 2021 г. I компонентом вакцинированы 1 095 040 человек, II компонентом - 1 042 772 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 123 885 человек. Прививку Pfizer (Comirnaty) получили 35 909 человек, в том числе 1953 беременных, 7652 кормящих женщины и 26 304 детей и подростков.

В этот же день Б. Сагинтаев провел заседание штаба по противодействию распространению КВИ. Главные врачи ковидных стационаров доложили о динамике поступления и лечения пациентов. Особое внимание уделено лечению детей и беременных. В период с 1 по 20 января в детскую городскую инфекционную больницу поступили 346 детей с КВИ. В инфекционных отделениях находятся 102 беременных.

Аким города поручил усилить работу ПМСП, Телемедицинского центра и обеспечить готовность к развертыванию резервных койко-мест. Кроме того, необходимо продолжить меры по санитарно-эпидемиологической безопасности, а также активизировать вакцинацию и ревакцинацию населения. Б. Сагинтаев подчеркнул, что формирование коллективного иммунитета является единственным надежным методом противостояния очередной волне пандемии.

Напомним, по матрице эпидемиологической ситуации с 12 января Алматы находится в «красной» зоне. С распространением омикрон-штамма в мегаполисе наблюдается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.