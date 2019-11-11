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09.11.2019 23:35
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09.11.2019 20:12
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09.11.2019 19:50
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09.11.2019 19:30
Готовы ли к зиме дороги Северного Казахстана
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на содержание автодорог областного значения ежегодно выделяют 1 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сумма далеко не большая. Норматив финансирования составляет 10 млрд тенге. В таком случае можно говорить о сохранности автомобильных дорог в межремонтные сроки и безаварийном проезде.
С 2017 года зимним содержанием дорог по региону занимаются три подрядных организации. В этом году планируют задействовать 114 единиц техники.
«Как показала прошлая зима, из-за частых метелей возникали сложные ситуации в некоторых районах области. В этом году в зависимости от погодных условий между районами будет производиться передислокация техники», - рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Владимир Балахонцев.
В районах местные власти надеются на помощь сельхозтоваропроизводителей. В сильные снегопады будут привлекать более 700 единиц техники аграриев.
На случай возникновения ЧС в регионе подготовили 30 пунктов обогрева – действующие автостанции и административные здания дорожных организаций.
«Несмотря на проводимые работы по очистке автодорог от снега, при частых и длительных снегопадах и метелях чередующихся с резким понижением температур возникали случаи затрудненных проездов. Однако население области зачастую игнорирует предупреждения о закрытии движения транспортных средств и люди оказываются в тяжелых ситуациях на дорогах», - отметил В.Балахонцев.
Принятие решение по закрытию движения на автодорогах области определяет регламент о прекращении или временном ограничении движения транспортных средств по дорогам общего пользования. Он же устанавливает основные направления взаимодействия между местными исполнительными органами, дорожными организациями, департаментом полиции и департаментом по чрезвычайным ситуациям области.
В регионе на автодорогах местного значения насчитывается 179 участков, подверженных снежным заносам, общей протяженностью 855 км.
Готовность спецтехники в районах проверяют спасатели. Уже в ближайшие дни в регионе синоптики прогнозируют низовую метель и понижение температуры.
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