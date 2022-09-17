Готовы ли к отопительному сезону в Кокшетау?
ГКП на ПХВ «Көкшетау жылу» отапливает на сегодняшний день 4942 объекта, в их число входят 1025 многоквартирных жилых домов и 2673 дома частного сектора, 116 объектов образования, 46 объектов здравоохранения, 120 объектов культуры и госучреждений, 962 объекта промышленности и прочие организации.
«Почему в прошлом году в домах было холодно? Наши котлоагрегаты, проработав весь отопительный сезон, уже не вырабатывали необходимые гигакалории, но в текущем году мы заменили множество деталей. Но вы поймите, что за один сезон все не поменять. У нас семь месяцев отопительного сезона и 3-4 месяца – на ремонтный период. На следующий год также у нас запланировано очень много видов работ», - отметил Руслан Макишев.
Между тем, гендиректор подчеркнул, что на «погоде в доме» сказывается отсутствие квалифицированного персонала, обслуживающего жилые дома, а также самовольное вмешательство собственников квартир в работу внутренней системы отопления. Без согласования производятся переделки систем отопления: подключение теплых полов, заужение диаметров стояков, установка не предусмотренной проектом регулирующей запорной арматуры, дополнительных отопительных приборов, в ремонте систем отопления и стояков используются материалы из металлопласта, что противоречит правилам эксплуатации теплоснабжения.
ГКП на ПХВ «Көкшетау жылу» произвело в текущем году ремонт оборудования на 2 млрд 508 млн тенге. Это текущий ремонт котлоагрегатов РК-1, текущий и капитальный ремонт запорной арматуры сетевых трубопроводов и насосов, оборудования мазутного хозяйства, оборудования химической очистки. По РК-2 четырьмя подрядными организациями ведется ремонт трех пылеугольных котлоагрегатов.
Кроме этого, предприятие своими силами проводит текущий и капитальный ремонты запорной арматуры сетевых трубопроводов и насосов, оборудования систем пылеприготовления и тракта топливоподачи угля. Также проведен текущий ремонт котлоагрегатов на котельных села Красный яр и поселка Станционный, а также вспомогательного оборудования, проводится ревизия запорной арматуры в котельном помещении и многие другие работы.
«Всех нас интересует, когда начало отопительного сезона, но есть свои правила. Отопительный сезон в городе Кокшетау начинается по распоряжению акима города в соответствии Международным строительным нормам при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 ° С, которая будет держаться около пяти дней», - отметил спикер.
По словам Руслана Макишева, приблизительно тепло в Кокшетау начнут запускать к 25 сентября и в первую очередь подключат школы, детские сады, объекты здравоохранения. После этого - многоэтажные дома, соцобъекты, а в самом конце – частный сектор.
На сегодняшний день по Кокшетау из 936 жилых домов опрессованы 874, готовность составляет – 82,8% (из 161 бесхозного дома не готовы 62), в селе Красный яр готовность составляет – 100%, в поселке Станционный из 19 жилых домов готовы 18, не готов один дом по причине отсутствия органа управления.
«Разъяснительные работы проводятся. После окончания отопительного сезона мы всем раздаем предписания, особенно тем, у кого нет органа управления. Сейчас совместно с жилищной инспекцией мы отрабатываем подготовку этих объектов. Конечно, они создают проблему, с ними работаем, проводим собрания, уведомляем. Есть среди них и злостные объекты, они будут подключаться в последнюю очередь», - добавил главный тепловик Кокшетау.
Между тем, присутствующих интересовал еще один важный вопрос - планируется ли в ближайшее время повышение тарифа на тепло?
«На сегодняшний день наше предприятие подало заявку на увеличение среднеотпускного тарифа на 15%. Заявка находится в департаменте по регулированию естественных монополий по Акмолинской области на рассмотрении. Необходимость повышения тарифа связана с повышением цены на основной энергоресурс для котлов предприятия – уголь», - резюмировал заместитель гендиректора ГКП на ПХВ «Көкшетау жылу» по экономике и финансам Аскар Нурмаганбетов.
Ранее глава Минэнерго назвал причины затягивания строительства ТЭЦ в Кокшетау и отметил, что в сентябре будет проведен аукцион.