Готовы ли к отопительному сезону в Кокшетау?

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О готовности котельных РК-1 и РК-2 к предстоящему отопительному сезону на прошедшем брифинге сообщил генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» Руслан Макишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ГКП на ПХВ «Көкшетау жылу» отапливает на сегодняшний день 4942 объекта, в их число входят 1025 многоквартирных жилых домов и 2673 дома частного сектора, 116 объектов образования, 46 объектов здравоохранения, 120 объектов культуры и госучреждений, 962 объекта промышленности и прочие организации.

«Почему в прошлом году в домах было холодно? Наши котлоагрегаты, проработав весь отопительный сезон, уже не вырабатывали необходимые гигакалории, но в текущем году мы заменили множество деталей. Но вы поймите, что за один сезон все не поменять. У нас семь месяцев отопительного сезона и 3-4 месяца – на ремонтный период. На следующий год также у нас запланировано очень много видов работ», - отметил Руслан Макишев.

Между тем, гендиректор подчеркнул, что на «погоде в доме» сказывается отсутствие квалифицированного персонала, обслуживающего жилые дома, а также самовольное вмешательство собственников квартир в работу внутренней системы отопления. Без согласования производятся переделки систем отопления: подключение теплых полов, заужение диаметров стояков, установка не предусмотренной проектом регулирующей запорной арматуры, дополнительных отопительных приборов, в ремонте систем отопления и стояков используются материалы из металлопласта, что противоречит правилам эксплуатации теплоснабжения.

ГКП на ПХВ «Көкшетау жылу» произвело в текущем году ремонт оборудования на 2 млрд 508 млн тенге. Это текущий ремонт котлоагрегатов РК-1, текущий и капитальный ремонт запорной арматуры сетевых трубопроводов и насосов, оборудования мазутного хозяйства, оборудования химической очистки. По РК-2 четырьмя подрядными организациями ведется ремонт трех пылеугольных котлоагрегатов.

Кроме этого, предприятие своими силами проводит текущий и капитальный ремонты запорной арматуры сетевых трубопроводов и насосов, оборудования систем пылеприготовления и тракта топливоподачи угля. Также проведен текущий ремонт котлоагрегатов на котельных села Красный яр и поселка Станционный, а также вспомогательного оборудования, проводится ревизия запорной арматуры в котельном помещении и многие другие работы.

«Всех нас интересует, когда начало отопительного сезона, но есть свои правила. Отопительный сезон в городе Кокшетау начинается по распоряжению акима города в соответствии Международным строительным нормам при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 ° С, которая будет держаться около пяти дней», - отметил спикер.

По словам Руслана Макишева, приблизительно тепло в Кокшетау начнут запускать к 25 сентября и в первую очередь подключат школы, детские сады, объекты здравоохранения. После этого - многоэтажные дома, соцобъекты, а в самом конце – частный сектор.

На сегодняшний день по Кокшетау из 936 жилых домов опрессованы 874, готовность составляет – 82,8% (из 161 бесхозного дома не готовы 62), в селе Красный яр готовность составляет – 100%, в поселке Станционный из 19 жилых домов готовы 18, не готов один дом по причине отсутствия органа управления.

«Разъяснительные работы проводятся. После окончания отопительного сезона мы всем раздаем предписания, особенно тем, у кого нет органа управления. Сейчас совместно с жилищной инспекцией мы отрабатываем подготовку этих объектов. Конечно, они создают проблему, с ними работаем, проводим собрания, уведомляем. Есть среди них и злостные объекты, они будут подключаться в последнюю очередь», - добавил главный тепловик Кокшетау.

Между тем, присутствующих интересовал еще один важный вопрос - планируется ли в ближайшее время повышение тарифа на тепло?

«На сегодняшний день наше предприятие подало заявку на увеличение среднеотпускного тарифа на 15%. Заявка находится в департаменте по регулированию естественных монополий по Акмолинской области на рассмотрении. Необходимость повышения тарифа связана с повышением цены на основной энергоресурс для котлов предприятия – уголь», - резюмировал заместитель гендиректора ГКП на ПХВ «Көкшетау жылу» по экономике и финансам Аскар Нурмаганбетов.

Ранее глава Минэнерго назвал причины затягивания строительства ТЭЦ в Кокшетау и отметил, что в сентябре будет проведен аукцион.