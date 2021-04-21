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    12:41, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Готовы ли дать США безвизовый режим для граждан Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Соединенные Штаты Америки еще не готовы дать Казахстану безвизовый режим. Об этом сообщил посол США в Казахстане Уильям Мозер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Думаю, что сейчас мы не готовы дать Казахстану безвизовый режим. Потому что это длинный и трудный процесс. Во время пандемии есть много ограничений по визам сейчас», - заявил Уильям Мозер журналистам во время онлайн-брифинга.

    Журналисты уточнили, есть ли в целом разговор о введении безвизового режима для граждан Казахстана.

    «Пока нет таких переговоров о безвизовом режиме для Казахстана. Новая администрация в Вашингтоне, такие вопросы будут в обсуждении, но они не в приоритете администрации, потому что сейчас есть другие вопросы. Но это не значит, что мы не делаем (чтобы проводить такие переговоры -прим.)», - ответил У. Мозер.

    Ранее посол США в Казахстане Ульям Мозер прокомментировал вопрос по поводу установления прямого авиасообщения между США и Казахстаном.



    Теги:
    Международная деятельность Общество Внешняя политика Казахстана США
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