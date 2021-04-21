Готовы ли дать США безвизовый режим для граждан Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Соединенные Штаты Америки еще не готовы дать Казахстану безвизовый режим. Об этом сообщил посол США в Казахстане Уильям Мозер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Думаю, что сейчас мы не готовы дать Казахстану безвизовый режим. Потому что это длинный и трудный процесс. Во время пандемии есть много ограничений по визам сейчас», - заявил Уильям Мозер журналистам во время онлайн-брифинга.

Журналисты уточнили, есть ли в целом разговор о введении безвизового режима для граждан Казахстана.

«Пока нет таких переговоров о безвизовом режиме для Казахстана. Новая администрация в Вашингтоне, такие вопросы будут в обсуждении, но они не в приоритете администрации, потому что сейчас есть другие вопросы. Но это не значит, что мы не делаем (чтобы проводить такие переговоры -прим.)», - ответил У. Мозер.

Ранее посол США в Казахстане Ульям Мозер прокомментировал вопрос по поводу установления прямого авиасообщения между США и Казахстаном.



