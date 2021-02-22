Готовы ли члены семей вакцинироваться от коронавируса, ответили вице-министры здравоохранения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министры здравоохранения РК ответили, готовы ли члены их семей вакцинироваться против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, и члены семьи, конечно. Правда, из всех членов семьи подлежит вакцинации только старшая дочь, она студентка вуза. Когда до нее дойдет очередь, она уже записалась. Когда будет доступна вакцина, они обязательно привьются», - сказал в ходе посещения поликлиники №6 в Нур-Султане главный государственный санитарный врач - вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов.

«Наши члены семьи провакцинируются согласно очереди», - отметила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Она напомнила, что на втором этапе вакцинацию получат оставшиеся категории медицинских работников, педагоги, также стражи порядка. На третьем этапе будут получать студенты.

Напомним, сегодня вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният получили вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Первый этап вакцинации против коронавируса начался в Казахстане 1 февраля.