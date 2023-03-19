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Готовы к любым поворотам событий – Алихан Смаилов об отставке Правительства

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Марта 2023, 08:34
Готовы к любым поворотам событий – Алихан Смаилов об отставке Правительства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе голосования Премьер-Министр Алихан Смаилов ответил на вопрос журналистов о том, готово ли Правительство к отставке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Конституцией, перед вновь избранным Парламентом Правительство слагает свои полномочия. Мы подаем в отставку и до тех пор, пока не будет сформировано новое Правительство, мы будем исполнять свои обязанности. Кто будет новым Премьером, решает Президент и новый Мажилис. Естественно, мы готовы к любым поворотам событий для работы во благо нашей страны», - сказал Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр проголосовал на избирательном участке №111, расположенном в Национальной академической библиотеке.

Здесь же одним из первых свой голос отдал Государственный советник Ерлан Карин.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.


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