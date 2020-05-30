Готовность железнодорожных вагонов к запуску проверили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом транспорта МИИР РК проведен осмотр пассажирских вагонов и железнодорожных вокзалов г.Нур-Султан на предмет готовности обеспечения перевозок в условиях пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба МИИР, заместителем председателя Комитета транспорта Ж. Тайжановым совместно с представителями АО «НК «КТЖ» и перевозчиков проведен осмотр пассажирских вагонов и железнодорожных вокзалов городе Нур-Султана на предмет готовности обеспечения перевозок в условиях пандемии.

«В целом на железнодорожных вокзалах и в каждом пассажирском вагоне проведены необходимые мероприятия по соблюдению требований главного государственного санитарного врача на транспорте.

В частности, на железнодорожных вокзалах Нурлыжол и Нур-Султан-1 предусмотрены ограничительные ленты по регулированию потока пассажиров. Установлены знаки соблюдения дистанции. В залах ожидания установлены санитайзеры. Гигиеническая жидкость и средства защиты предусмотрены и в каждом пассажирском вагоне», - отмечают в ведомстве.

В министерстве заверяют, что проводимые мероприятия позволят обеспечить перевозку пассажиров в условиях пандемии с максимальной защитой.



