Готовность Восточно-Казахстанской области к внедрению ОСМС обсудили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – О готовности к внедрению системы ОСМС на территории Восточно-Казахстанской области рассказали специалисты на заседании в больнице скорой медицинской помощи Семея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр города.

С 1 января в Казахстане внедрена система обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности населения, государства и работодателей.

До 1 апреля 2020 года все казахстанцы будут считаться условно застрахованными и могут получать медицинские услуги, полагающиеся в рамках пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и пакета ОСМС. За это время людям необходимо определиться со своим статусом застрахованности и стать участником системы ОСМС.

В страховой пакет входят все плановые медицинские услуги: реабилитация и восстановительное лечение, консультативно-диагностическая помощь профильных специалистов, стационарная помощь, амбулаторно-лекарственное обеспечение и другие медицинские услуги. В гарантированном бесплатном пакете останутся все экстренные медицинские услуги, включая паллиативную, первичную медико-санитарную и скорую помощь. Вместе с тем пациенты с хроническими и опасными для общества заболеваниями получат полный доступ к страховому пакету, вне зависимости от участия в системе ОСМС.





От уплаты взносов ОСМС освобождаются 15 льготных категорий граждан: дети, пенсионеры и ветераны ВОВ, инвалиды, многодетные матери и другие. За них отчисления в Фонд медстрахования будет производить государство.

Директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Восточно–Казахстанской области Галымжан Абилов отметил, что для внедрения ОСМС в области уже утверждена нормативно-правовая база в части планирования, тарифной политики, закупа и оплаты медицинских услуг, а также сформирована база потенциальных поставщиков медицинских услуг по всем видам и формам медпомощи.

«Охват населения медицинской помощью в системе ОСМС по стране составляет порядка 87%, по Восточно-Казахстанской области этот показатель равняется 86,5%. Условно незастрахованными являются 13,5% населения области, это порядка 184 тыс. человек. С 1 января 2018 года был определен список, состоящий из 186 тыс. жителей области, статус которых требовал актуализации. На сегодняшний день цифра составляет 34,4 тыс. человек. Работа продолжается. Условно застрахованными числятся 86,5%. В 15 льготных категорий граждан, за которых взносы будет делать государство, вошли 722 тыс. человек. Что касается нерегулярных платежей, за прошлый год в фонд поступили отчисления от 43 тыс. налогоплательщиков на сумму более 7,3 млрд тенге», – сказал Галымжан Абилов.

Как отметили на заседании, внедрение ОСМС в ВКО прошло со 100% результативностью. Доступом к интернету обеспечены все медицинские учреждения, информационные системы которых интегрированы с информационными системами Министерства здравоохранения РК и Фонда «Сақтандыру».

План закупа на 2020 год по пакетам ГОБМП и ОСМС по сравнению с прошлым годом в среднем вырос на 28%. Рост финансирования наблюдается по таким видам услуг, как восстановительное лечение, реабилитация, клиника диагностической формы и другим медицинским услугам.

Отметим, обязательное социальное медицинское страхование предусматривает оказание расширенного пакета медицинских услуг застрахованным гражданам, сверх гарантированного бесплатного объема. Участие в системе при этом является обязательным. Каждый гражданин в обязательном порядке должен ежемесячно производить взносы и отчисления в Фонд медицинского страхования за ОСМС в размере, установленном для каждой категории граждан.