Готовность Темиртау к отопительному сезону проверил Женис Касымбек

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочего объезда Темиртау проверил, как готовят город к отопительному сезону. Его также интересовало строительство новых социальных объектов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в Темиртау акты полной готовности к отопительному сезону получили 947 многоэтажек из 1163. Еще 20 домов получат документы в ближайшие дни.





Чтобы лично удостовериться в том, что подготовка к зиме идет по графику, Женис Касымбек побывал на Карагандинской ГРЭС-1. В этом году текущий ремонт оборудования обошелся предприятию в 600 млн тенге. На эти деньги в порядок привели 3 котла, 2 турбоагрегата, паропровод и трубы, краны и вспомогательные конструкции. Глава региона счел сумму, затраченную на ремонт, недостаточной. Он посоветовал руководителям электростанции пересмотреть инвестиционную политику. А также пообещал обдумать варианты содействия в покупке нового и ремонте уже имеющегося оборудования.





На Темиртауской ТЭЦ-2 акиму области рассказали о подготовке к отопительному сезону. Здесь уже завершили капитальный ремонт котлов №5 и 6, заменили запорную арматуру и поверхности нагрева котла №4, привели в порядок турбину №3. На некоторых объектах ремонт еще продолжается. В этом году на предприятии приступят к монтажу нового, седьмого котла. Фундамент для него уже готов. Это позволит решить многолетнюю проблему дефицита тепла в Темиртау.





Глава региона пообещал держать на личном контроле подготовку города к отопительному сезону.

Женис Касымбек также провел совещание с руководителями предприятий города. На нем обсудили вопросы модернизации, тарифов, повышения зарплат сотрудникам и другие. Генеральный директор «АрселорМиттал Темиртау» Парамжит Калон предложил перевести металлургический комбинат на газ. По его словам, таким образом производство станет дешевле и экологичнее. Для этого необходимо заключить договор между Правительством Казахстана, «АрселорМиттал Темиртау» и Европейским банком реконструкции и развития. Для полноценной работы предприятия будет необходимо до миллиона кубических метров газа ежедневно.





«Это достаточно интересное предложение. Тот объем, который вы запрашиваете, – очень большой. Нам нужны конкретные расчеты. Это один из важнейших вопросов, который затрагивает и безопасность, и экологию, и модернизацию», - ответил Женис Касымбек.





Глава региона напомнил руководителям предприятий о важности повышения окладов сотрудникам и необходимости обязательных отчислений в фонд медицинского страхования.

В ходе рабочей поездки Женис Касымбек также посетил будущие физкультурно-оздоровительный комплекс и новую поликлинику. Эти объекты строят за счет средств «АрселорМиттал Темиртау» по поручению Елбасы.





Поликлинику обещают сдать в ноябре этого года. Здесь будут обслуживать до 20 тыс. человек. Подрядчики уже возвели стены, начали монтировать окна и двери. В ближайшее время они приступят к облицовке и внутренней отделке здания, начнут подводить коммуникации и благоустраивать территорию.





ФОК со зрительным залом на 320 мест откроется в следующем году. Сейчас для него залили фундамент, идет монтаж металлоконструкций.



