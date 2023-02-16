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Готовность техники к паводку проверили в Костанайской области

16 Февраля 2023, 18:17
Готовность техники к паводку проверили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Проверку техники на готовность к паводку провели в ДЧС Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно в Костанайской области перед предстоящим таянием снега проводится смотр техники и оценка готовности сил и средств спасателей к проведению аварийно-спасательных работ в период весеннего половодья. Смотр техники прошел под руководством заместителя начальника ДЧС Костанайской области полковника Азамата Оримбаева и начальника ГУ «СПиАСР» полковника гражданской защиты Андрея Раковича.

«На вооружении поисково-спасательной службы Костанайской области находятся 169 человек личного состава, 53 единицы техники, 536 цельных водонепроницаемых комбинезонов, 31 гидрокомбинезон, 25 штук Л-1 (защитных костюмов), две палатки и один модуль. Для откачки воды из затопленных помещений имеются 76 мотопомп и 12 плавательных средств», - сообщили в ДЧС.

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Зимнее водолазное снаряжение, как пояснили в ведомстве, позволяет проводить водолазные подводно-технические работы в холодной воде. Для ориентирования на местности и поиска пострадавших спасатели применяют автомобильный навигатор, навигатор для пересеченной местности и эхолот для передвижения по водным объектам.

Для проведения аварийно-спасательных работ на водных объектах пожарная спасательная служба оснащена спасательными жилетами, кругами, концами Александрова и забродами. Наличие фонарей и переносного осветительного комплекса позволят спасателям проводить аварийно-спасательные работы в темное время суток.

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На данный момент, как пояснили в ДЧС, состоялся первый этап проверки готовности сил и средств предусмотренной для аварийно-спасательных работ в период паводка.

«Главная задача, которая стоит перед нами – люди, проживающие в зонах подтопления. Они не должны в период паводка испытывать дискомфорта и могли спокойно добраться до места работы или учебы. А в случае «большой воды» все силы и средства будут направлены для эвакуации населения на места сбора и в пункты временного размещения», - говорит А. Оримбаев.

По итогам смотра Андрей Ракович отметил, что все средства и личный состав к проведению аварийно-спасательных работ в период весеннего половодья готовы.

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Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
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