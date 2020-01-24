Готовность спецслужб на случай коронавируса проверили в аэропорту Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Тренировочные учения по отработке совместных действий различных служб и организаций здравоохранения на случай завоза коронавирусной инфекции прошли сегодня в аэропорту Актобе. По легенде пассажир с повышенной температурой тела прибыл в Актобе из города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Подозрительный пассажир рейса №965, следующего маршрутом «Нур-Султан - Актобе», был выявлен с помощью тепловизора.
По специальной схеме оповещения были проинформированы заинтересованные государственные органы и организации здравоохранения о подозрении на коронавирусную инфекцию. Специалистом-эпидемиологом аэропорта Актобе подозрительный больной был помещен в изолятор.
В аэропорт прибыли специалисты санитарно-эпидемиологической службы, врачи консультанты (инфекционист, эпидемиолог, вирусолог) и специалисты ПЧС для проведения противоэпидемических мероприятий.
В ходе осмотра и опроса пассажира «Н» установлено, что он с 17 по 22 января 2020 года находился в командировке в городе Ухань, провинции Хубэй, Китайской Народной Республики.
Обнаружив клинические симптомы (высокая температура, кашель, одышка, боль в верхних дыхательных путях), характерные для коронавирусной инфекции и учитывая эпидемиологический анамнез, специалисты выставили предварительный диагноз: «Подозрение на пневмонию неясной этиологии». М ашина скорой помощи доставила больного для госпитализации в Актюбинскую областную клиническую инфекционную больницу.
В очаге инфекционного заболевания эпидемиологи установили круг контактных лиц, и медработники взяли их под медицинское наблюдение по месту жительства на время инкубационного периода (в среднем 2-7 дней).
Дезинфекционная бригада провела обработку прибывшего борта воздушного судна и помещений, где находился больной.
Учения по совместной отработке действий на случай коронавирусной инфекции прошли успешно.
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