Готовность спасателей к паводковому периоду проверили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области проверили готовность спасателей к паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что на базе департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО с целью готовности к паводковому периоду 2021 года проведена проверка материально-технических средств, а именно пожарно-насосных станций, переносных и прицепных мотопомп, на комплектность и работоспособность с забором и подачей воды. Все 165 переносных и 15 прицепных мотопомп, имеющихся на вооружении ДЧС ВКО, в рабочем состоянии и полностью укомплектованы необходимым количеством рукавов. В городах Усть-Каменогорске, Семее и Алтае на вооружении находятся 7 пожарно-насосных станций.

«С личным составом проведены теоретические и практические занятия по назначению, устройству, порядку эксплуатации и технике безопасности при работе с прицепными и переносными мотопомпами. Приведены в готовность 44 надувных лодки, 13 металлических лодок и 1 судно на воздушной подушке», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

В пресс-службе отметили, что личный состав, задействованный в паводковый период, оснащен гидрокомбинезонами Лиман (Дюна) в количестве 708 штук и 1 051 комплектом прорезиненных гидрокомбинезонов с капюшоном и ботами. В области в паводковый период будет задействована высокопроходимая техника – вахтовые автобусы на базе автомобилей КамАЗ и Урал, гусеничные тягачи, КУНГи, вездеходы «ШЕРП», «ТРЭКОЛ». Вся техника находится в исправном состоянии.

Кроме того, в период паводков для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ будет задействованы 190 мотопомп с общей производительностью 13 607 куб. м/час (182 переносных и 8 прицепных) местных исполнительных органов.