Готовность спасателей и техники к зиме проверили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде 11 ноября стартовало республиканское командно-штабное учение «Қыс-2021». В первый день учений спасатели вели поиски заблудившихся охотников, демонстрировали слаженные действия по тушению пожаров на высотных зданиях, ликвидировали снежные заносы на автодорогах и оказывали помощь пострадавшим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Женис Касымбек и начальник ДЧС Мурат Катпанов проверили готовность аварийно-спасательных формирований гражданской защиты Карагандинской области, подвижного пункта управления и палаточного лагеря.

«Командно-штабные учения «Қыс-2021» направлены на проверку готовности органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к предупреждению и ликвидации ЧС в условиях зимы. Они продлятся два дня. В тактическом мероприятии принимают участие оперативно-спасательные формирования территориальных подразделений МЧС Казахстана и войсковая часть 52859, входящие в состав аварийно-спасательных служб», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Во время учения проведена техническая проверка систем оповещения с запуском электросирен по единой команде «Внимание всем!». Также показана работа полевого пункта управления, в котором были развернуты штабная палатка, оснащенная необходимыми видами связи, пункты медицинского обеспечения, питания, обогрева и психологической помощи. Кроме того, спасатели продемонстрировали возможности подвижных узлов связи на базе автомашин повышенной проходимости. Также проведены смотры готовности аварийно-технических формирований и тактико-специальное учение по тушению пожара на высотных зданиях.

Кроме того, спасательные формирования региона отрабатывали практическое задание по поиску заблудившихся охотников. По замыслу, группа охотников из трех человек вышла на охоту из села Новостройка Бухар-Жырауского района и потеряла ориентир из-за сильного снегопада и метели. Один из охотников нашел убежище и сообщил координаты местонахождения дежурному «112». Двое других пытались самостоятельно найти ближайшие населенные пункты, разделились и тоже заблудились.

Для ведения поисковых работ по трём направлениям была задействована высокопроходимая техника «Трэкол», «Вея» и «Ужгур» с кинологическим расчетом. Также в зону поиска для разведки с воздуха был направлен вертолет АО «Казавиаспас» МЧС.