Готовность школ и детских садов к новому учебному году проверили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 214 организаций среднего образования были охвачены мониторингом с целью определения готовности к новому учебному году. Подробнее об этом на площадке Региональной службы коммуникаций рассказала руководитель Департамента по обеспечению качества образования Алматы Гульнара Ермекбаева, передает МИА «Казинформ».

Напомним, Департамент является территориальным подразделением Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК, осуществляющим контрольные и реализационные функции, направленные на повышение качества предоставления образовательных услуг, реализацию государственной политики в области образования.

В состав мониторинговой группы были привлечены сотрудники департамента, представители Казахского Национального педагогического университета имени Абая и регионального Национального центра повышения квалификации «Өрлеу».«По городу в 68 процентах школ выполнен косметический ремонт, готовы к началу нового учебного года. В остальных школах ожидается окончание до 25 августа текущего года. В связи с затянувшимися конкурсными процедурами, в некоторых организациях косметический ремонт начат позже установленного срока», - рассказал Гульнара Ермекбаева.По сведению спикера, согласно плану проведения капитального ремонта, завершены работы следующих организации и идут подготовительные работы на текущий учебный год:

- Общеобразовательная школа №80,

- Гимназия №131 имени Б. Момышулы,

- Школа-гимназия №48,

- Школа-гимназия №15,

- Общеобразовательная школа №141,

- Білім инновация лицейі (БИЛ).

Для сокращения дефицита ученических мест наряду с капитальным ремонтом в школе-гимназии №48 и в организациях №148, №112 и школы-интерната №9 к основным зданиям построены дополнительные корпуса на 920 ученических мест.Кроме того, в общеобразовательных школах №127 и №70 проводится капитальный ремонт, который планируется завершить в декабре текущего года.

Одно из учебных зданий, спортивный зал и столовая школы-гимназии №59, признанное аварийным, снесено и идет новое строительство на 300 мест с реконструкцией старого здания. Также с июля текущего года начат капитальный ремонт школы-интерната №10.

Как отмечает Г. Ермекбаева, до завершения строительных работ для всех учащихся данных организаций образования созданы условия в близлежащих школах. Временное размещение учащихся в других организациях образования не препятствует получению качественного образования.«В связи с тем, что здания общеобразовательных школ №97 и №154 не подлежат капитальному ремонту, запланированы работы по строительству новых зданий по проекту «Комфортная школа», в данный момент здания снесены. Также по итогам мониторинга составлен список организации, которые нуждаются в проведении капитального ремонта», - проинформировала спикер.Как установлено в ходе мониторинга, 164 организаций образования оснащены кабинетами физики новой модификации, 158 организаций оснащены кабинетами химии и 159 организаций кабинетами биологии, а также 79 организаций образования обеспечены кабинетами робототехники. При этом, в 56 организациях образования проводятся конкурсные процедуры на получение нового модифицированного кабинета.Что касается безопасности, то все городские организаций образования оснащены камерами видеонаблюдения, камеры и тревожные кнопки образования подключены к местным полицейским управлениям. Вместе с тем в 120-ти организациях образования установлены турникеты, в 94 организациях образования проводятся конкурсные процедуры и также выявлено, что в некоторых организациях предстоит обновить и дополнить спортивный инвентарь.