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Готовность наблюдателей на выборах в Парламент РК и маслихаты проверили в Жамбылской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Января 2021, 20:50
Готовность наблюдателей на выборах в Парламент РК и маслихаты проверили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразском региональном университете им.М.Х.Дулати состоялся круглый стол, посвященный ознакомлению с деятельностью Центра непартийного наблюдения по Жамбылской области о готовности к наблюдению на выборах в Парламент РК и маслихаты областей и районов.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы о готовности наблюдателей для работы в день выборов, а также о ходе проведенных обучающих семинаров районах и областном центре.

Мамедова Парида Иманжановна – капитан центра непартийного наблюдения за выборами по Жамбылской области, председатель МОО «Жастар-зерттеу» рассказала о количественно-качественном составе непартийных наблюдателей и значимости повышения юридических компетенций наблюдателя.

Члены штаба еще раз подтвердили о значимости нейтрального отношения к партиям и фокусирования наблюдения на правильности соблюдения закона о выборах и предоставления равных возможностей для всех категорий граждан на избирательных участках. Также были оговорены вопросы касательно соблюдения требований карантинного режима по социальному дистанцированию и обеспечению средствами защиты.

На сегодня подготовлено 552 независимых наблюдателя, которые готовы выполнять свои обязанности в соответствии с международными стандартами наблюдения. 238 наблюдателей от Гражданского альянса Казахстана, 205 от Федерации профсоюзов и 109 мобильных наблюдателей от общественного объединения «Жастар-зерттеу». Все необходимые документы: выписка из устава, справка о регистрации объединения, направление на избирательный участок, блокнот наблюдателя и бейдж готовы к отправке в районы Жамбылской области.

В мероприятии приняло участие 15 человек, в том числе члены областного центра непартийного наблюдения за выборами и представители гражданского общества.


Жамбылская область   Выборы-2021  
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