Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Готовность Костанайской области к паводковому сезону проверили сотрудники ДЧС

Автор:  
Жанна Мусабаева
5 Марта 2021, 14:55
Готовность Костанайской области к паводковому сезону проверили сотрудники ДЧС

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Готовность Костанайской области к приходу большой воды проверили на учениях «Коктем-2021», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, учения проходят во всех регионах области 4-5 марта. Их основная цель - проверить готовность органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к реагированию на возникающие ЧС в паводковый период.

«В ходе учений была организована проверка готовности областных служб, акиматов городов и районов нашей области к предстоящему паводку. На территории региона, в городах и районах, было проведено 20 тактико-специальных учений с практической отработкой вводных, направленных республиканским и областным штабом учений»,- сообщили в ведомстве.

photo

Также в ходе учений проведены работы по очистке арыков, водопропускных сооружений, труб, вывоз снега с территории населенных пунктов.

Всего на паводковый период в городах и районах области подготовлено 162 тонны ГСМ, более 9 тысяч тонн инертных материалов, 53 тысячи штук мешкотары, заключены договора-намерения на поставку продуктов питания. Определены пункты размещения людей при необходимости, места отгона домашних животных.

photo

Помимо этого, создана областная группировка сил и средств общей численностью 2 960 человек, 1 085 единиц техники и 116 плавсредств, 365 водооткачивающих насосов, из них 269 мотопомп.

В целом, по информации ДЧС, Костанайская область готова к предстоящему паводку.

Напомним, как сообщалось ранее, в паводковый период в Костанайской области в зоне риска находятся 95 населённых пунктов.

photo

photo

photo

photo

photo


Учения   Костанайская область   Паводок   Регионы Казахстана   МЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области