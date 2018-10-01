-
09:38 19
-
-
-
-
-
07:33 83
-
-
-
-
-
-
-
01:45 311
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:58 230
-
-
вчера 21:31 141
-
вчера 21:21 194
-
вчера 21:00 245
-
вчера 20:48 193
-
вчера 20:45 206
-
-
-
вчера 20:18 183
-
-
вчера 19:56 277
-
вчера 19:40 298
-
вчера 19:30 203
Готовность к зиме проверили в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе подключают к теплу объекты топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Традиционно в регионе отопительный сезон начинается 15 октября, подключение объектов социального назначения проходит в течение недели.
По информации пресс-службы акима города Тараза, на очередной 36-ой сессии Таразского городского маслихата заместитель акима города Сайлаугали Байназаров рассказал о готовности объектов городской инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.
«К централизованной системе отопления подключены 1 387 объектов социального назначения, в том числе 1 213 многоквартирных домов жилого сектора областного центра, 32 учреждения здравоохранения, 126 объектов образования, 16 зданий социально-культурной сферы. Состояние 10 топливных баз оценивается удовлетворительно», - пояснил он.
Спикер отметил, что примерно десятая часть жилых домов в административном округе № 11 не обеспечена природным газом, поэтому жители используют для отопления уголь. При этом выступавший подчеркнул, что, по заверениям специалистов, зимой проблем с поставками топлива не ожидается. «В сезон стоимость угля будет варьироваться в пределах 12-18 тыс тенге», - сказал спикер.
По итогам проверки временной комиссией ряда объектов города на предмет готовности к зиме высказался депутат от округа № 25 Нариман Мауленов. Он отметил, что техническая база ТОО «Жасыл ел Тараз», занимающегося очисткой города, к зиме не подготовлена.
«Из 38 единиц техники 12 требуют капитального ремонта. Не соответствуют техническим условиям места парковки и хранения техники, механизмов по очистке улиц от снега и мусора, перевозки грузов. Все технические средства находятся под открытым небом во все времена года, из-за чего подвержены ускоренному изнашиванию и выходу из строя. Специализированная техника требует специально оборудованного места для обслуживания и хранения. Кроме того, во время опрессовки система отопления средней школы № 50 оказалась непригодной к работе зимой. Внутренняя система отопления школы находится в аварийном состоянии», - сказал он.
В ходе сессии депутаты затронули тему отсутствия в Таразе горячей воды на протяжении четырех последних месяцев.
По словам представителя теплоподающей организации ГКП «ТаразТрансЭнерго», подача горячей воды в жилые дома и социальные объекты была прекращена из-за плановых ремонтных работ по реконструкции тепломагистралей в рамках программы «Нұрлы жол». При этом он заверил, что в будущем такое не повторится.
Обслуживанием имеющихся в областном центре 1 213 многоквартирных жилых домов занимаются теплоподающие организации АО «Таразский энергоцентр», ГКП «Жамбыл-жылу» и ГКП «Темиржол-жылу».
- Коррупция среди подчиненных: в каком случае руководителей освободят от ответственности
- Асет Исекешев поручил обеспечить четкую координацию работы по реализации Послания
- Руководителей департаментов АГДСПК обязали зарегистрироваться в Facebook
- Специалистов из 500 самых прибыльных компаний мира пригласят на госслужбу в Казахстан
- Резерв корпуса «А» предложили упразднить в Казахстане
- Снизить формализм в госслужбе поручил Алик Шпекбаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана