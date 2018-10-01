Готовность к зиме проверили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе подключают к теплу объекты топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Традиционно в регионе отопительный сезон начинается 15 октября, подключение объектов социального назначения проходит в течение недели.

По информации пресс-службы акима города Тараза, на очередной 36-ой сессии Таразского городского маслихата заместитель акима города Сайлаугали Байназаров рассказал о готовности объектов городской инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.

«К централизованной системе отопления подключены 1 387 объектов социального назначения, в том числе 1 213 многоквартирных домов жилого сектора областного центра, 32 учреждения здравоохранения, 126 объектов образования, 16 зданий социально-культурной сферы. Состояние 10 топливных баз оценивается удовлетворительно», - пояснил он.

Спикер отметил, что примерно десятая часть жилых домов в административном округе № 11 не обеспечена природным газом, поэтому жители используют для отопления уголь. При этом выступавший подчеркнул, что, по заверениям специалистов, зимой проблем с поставками топлива не ожидается. «В сезон стоимость угля будет варьироваться в пределах 12-18 тыс тенге», - сказал спикер.

По итогам проверки временной комиссией ряда объектов города на предмет готовности к зиме высказался депутат от округа № 25 Нариман Мауленов. Он отметил, что техническая база ТОО «Жасыл ел Тараз», занимающегося очисткой города, к зиме не подготовлена.

«Из 38 единиц техники 12 требуют капитального ремонта. Не соответствуют техническим условиям места парковки и хранения техники, механизмов по очистке улиц от снега и мусора, перевозки грузов. Все технические средства находятся под открытым небом во все времена года, из-за чего подвержены ускоренному изнашиванию и выходу из строя. Специализированная техника требует специально оборудованного места для обслуживания и хранения. Кроме того, во время опрессовки система отопления средней школы № 50 оказалась непригодной к работе зимой. Внутренняя система отопления школы находится в аварийном состоянии», - сказал он.

В ходе сессии депутаты затронули тему отсутствия в Таразе горячей воды на протяжении четырех последних месяцев.

По словам представителя теплоподающей организации ГКП «ТаразТрансЭнерго», подача горячей воды в жилые дома и социальные объекты была прекращена из-за плановых ремонтных работ по реконструкции тепломагистралей в рамках программы «Нұрлы жол». При этом он заверил, что в будущем такое не повторится.

Обслуживанием имеющихся в областном центре 1 213 многоквартирных жилых домов занимаются теплоподающие организации АО «Таразский энергоцентр», ГКП «Жамбыл-жылу» и ГКП «Темиржол-жылу».