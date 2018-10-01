Готовность к землетрясению проверили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Готовы ли городские службы Алматы к ликвидации последствий землетрясения, выяснял корреспондент МИА «Казинформ» на сейсмотренировке.

Утром 9 октября алматинцев разбудили сирены. Так городские службы проверяли свою готовность и уровень готовности горожан к возможной катастрофе - Алматы находится в зоне сейсмической активности.

Включение сирен было лишь частью большой общегородской сейсмотренировки. Основные мероприятия на этот раз прошли в одной из школ Ауэзовского района. Здесь было задействовано 19 служб гражданской защиты Алматы, взаимодействующие организации, обеспечивающие первую доврачебную помощь (Общество Красного Креста и Полумесяца, коммунальщики, пожарные, служба связи, специалисты по дезинфекции).







За ходом учений наблюдали ученики школы, на чьей территории все и прошло.

По сценарию учений, в городе произошло землетрясение силой более 7 баллов, разрушен дом, а под завалами оказался человек. Вначале коммунальщики отключили газ, воду, после за дело взялись спасатели - они распилили бетонные блоки и вытащили человека. В этот момент уже подоспели врачи. Пока служба спасения с помощью крана разгребала завалы, начался пожар.

Собравшимся показали в действии современную систему пожаротушения, благодаря которой можно тушить пожар в замкнутом пространстве, что актуально в случае разрушения домов. Используется кипяченая вода, ее температура при выходе из ствола 60 градусов. Такой метод позволяет быстро осадить дым, уменьшая токсичность, снижая температуру, и дает шанс находящемуся в завале не задохнуться от продуктов горения.







Инновационная пожарная машина на службе у пожарных - с 2012 года, применяется для тушения пожаров в квартирах - для тушения достаточно найти маленькое отверстие, чтобы туда поместить ствол, из которого и течет струя кипяченой воды. Важно, что такой метод экономит воду. Также машина может подать электричество в 100 киловатт, есть генератор. В 2014 году в микрорайоне Акбулак была авария на котельной, и эта машина обеспечивала весь микрорайон светом.

Говоря о готовности города к землетрясению, и.о. начальника управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям подполковник Турысбек Сартаев сообщил, что в городе готовы отреагировать на возможную ЧС.

«Все школы задействованы в плане организации пунктов приема пострадавшего населения в случае разрушительного землетрясения. Пропускная способность каждого пункта составляет от 5 до 8 тыс человек в сутки. Здесь же будут развернуты палаточные городки от службы спасения для населения, которое останется без крова. Людям предоставят все виды жизнеобеспечения - вода, продукты питания, медицинская помощь и вещи, если землетрясение произойдет в холодное время года. Там же окажут первую доврачебную помощь, примут заявления об утере документов, будут работать психологи, параллельно город предоставит автобусы, находящиеся в его собственности, для эвакуации населения в безопасные районы», - сообщил Турысбек Сартаев.







Также главный спасатель Алматы сообщил, что алматинским управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития заключены договора-намерения с бизнесом, по которым точки общепита, магазины, торгующие продуктами питания и вещевым довольствием, будут обеспечивать пункты по мере необходимости.

В городе все спокойно, но жителям следует зайти на сайты департамента по ЧС Алматы и КЧС МВД РК и внимательно изучить адреса потенциальных пунктов приема пострадавших от землетрясения. Адреса прописаны и нанесены на карту. По словам Турысбека Сартаева, людям не придется долго их искать - все они расположены в радиусе не более 1,5-2 км от жилых домов и офисов.







«В городе ежеквартально проводим такие тренировки во всех организациях здравоохранения и образования. Также спасательные подразделения проходят свое обучение, и все службы готовы к ЧС природного или техногенного характера. Сегодняшнюю тренировку все службы отработали в полном обьеме на оценку «хорошо», - подытожил собеседник.

Сейсмотренировка прошла в соответствии с Законом «О гражданской защите», планом проведения учений и тренировок. Показ аварийно-спасательных работ служб гражданской защиты обеспечили более 200 сотрудников органов гражданской защиты и 40 единиц техники.











