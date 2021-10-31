Готовность к возможным авариям, связанным с падением ракет-носителей отработали карагандинские спасатели

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Завершилось Республиканское командно-штабное учение «Зымыран-2021» на тему «Готовность органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями ракет-носителей при пусках с космодрома «Байконур», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководство учением осуществлялось в Жезказгане. Этапы учения прошли в регионах, расположенных вдоль трассы полета ракет-носителей: на территории Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, города Нур-Султана.

В первый день учения были отработаны мероприятия по оповещению, сбору и проверке готовности органов управления сил и средств аварийно-спасательных служб.

На втором этапе проведены практические действия. Так, по замыслу учения при запуске ракеты-носителя «Протон-М» произошла нештатная ситуация. Вследствие аварии ракета-носитель разрушился в воздухе и множественные фрагменты летательного аппарата упали на территорию Талапского сельского округа города Жезказган.

На месте аварии возник степной пожар с угрозой перехода на населенный пункт. Также, при падении ракеты-носителя произошел частичный разлив ракетного топлива. Кроме того, в районе падения ракеты были установлены факты падежа животных.

С получением сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации были проведены мероприятия по оповещению и сбору аварийно-спасательных служб, отработаны практические мероприятия по оцеплению зоны ЧС, проведению радиационно-химической разведки зоны ЧС на предмет определения наличия гептила, размеров опасной зоны и направления ветра.

Также проводились практические мероприятия по нейтрализации территорий, зараженной компонентами ракетного топлива, тушению очагов пожаров, разбору завалов разрушенных зданий, поиску и спасению пострадавших, эвакуации жителей ближайшего населенного пункта.

По итогам РКШУ «Зымыран-2021» руководством учения были даны конкретные указания по обеспечению высокой готовности органов управления и сил гражданской защиты.

Ежегодно с космодрома «Байконур» осуществляется около 20 пусков ракет. Наибольшее количество аварий, связанных с падением ракет-носителей, произошло на территории Карагандинской области. Таких инцидентов было шесть: в 1993, 1996, 1997, 1999 (2 случая), 2007, 2018 годах. Последние аварии связаны именно с падением ракет-носителей «Протон».