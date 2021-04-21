Готовность к возможному росту заболеваемости коронавирусом обсудили в ВКО
По информации руководителя управления здравоохранения Ермека Омарбекова, всего в регионе зарегистрировано почти 24 тысячи случаев заболевания коронавирусом.
Сейчас в области развернуто 3 544 инфекционных койки и 319 реанимационных. При этом, в инфекционных стационарах госпитализировано 265 пациентов. Общий процент занятости коечного фонда для больных КВИ составил 6,9 процентов.
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, в области разработано два плана действий. В рамках плана «Д» в стационарах области будут развернуты дополнительные инфекционные и реанимационные койки. По данному плану всего будет 6010 инфекционных коек и 670 реанимационных. При действии плана «Ч» в Восточном Казахстане есть возможность дополнительно развернуть тысячу инфекционных коек.
При условии задействования полного штата медицинских сотрудников в борьбе с коронавирусом в инфекционных стационарах средств индивидуальной защиты достаточно на один месяц.
Как подчеркнул Ермек Омарбеков, медицинские организации области на 100 процентов оснащены необходимым оборудованием для лечения коронавируса. Так, в регионе имеется 67 рентген-аппаратов, 368 аппаратов ИВЛ, свыше тысячи кислородных концентраторов, 18 компьютерных томографов. В 12 медицинских организациях было проведено централизованная подача кислородных магистралей, установлены кислородные станции. При этом, область располагает 22 ПЦР-лабораториями, общая мощность которых почти 14 тысяч исследований в сутки.
В регионе достаточно запасов медикаментов для лечения коронавирусной инфекции. При условии полной загруженности коек запасов хватит на 2 месяца.
«У нас имеется свыше 380 тысяч жаропонижающих препаратов, почти 166,5 тысяч противовирусных препаратов, 533,5 тысячи антибиотиков, 245 тысяч антикоагулянтов. При этом, мы постоянно получаем дополнительные поставки от «СК – Фармация». Также в стабилизационном фонде имеется свыше 2 млн противовирусных препаратов, которых достаточно на курс лечения 115 тысяч пациентов», – отметил Ермек Омарбеков.
Учитывая тот факт, что заболевание часто протекает в легкой форме или средней степени тяжести, лечение таких пациентов проводят врачи ПМСП. Для этого в регионе действует 453 мобильные бригады, которые выезжают к пациентам на дом, проводят осмотры, делают назначения, и следят за состоянием. С начала года мобильные бригады обслужили почти 77 500 вызовов.
Кроме того, успешно в лечении коронавирусной инфекции применяется иммунная плазма. Об одном из таких случаев рассказал Ермек Омарбеков.
«Иммунная плазма доказала свою эффективность. Недавно в больницу поступила беременная жительница Тарбагатайского района. У нее диагностировали COVID-19. На КТ было поражение легких 85 процентов, она была в крайне тяжелом состояние. Двух доз плазмы хватило, чтобы стабилизировать ее состояние», – сказал глава облздрава.
Таким образом, в регионе заготовлено 4 тысячи доз плазмы. Подготовлено 216 доноров, которые в случае необходимости могут помочь заготовить 648 дополнительных доз. В настоящий момент перелито 1062 дозы иммунной плазмы, 595 доз находится в стационарах, а 2 315 доз в Центрах крови. Имеющегося запаса достаточно на 3,5 месяца.
В целом, заслушав доклад главы облздрава, аким ВКО резюмировал, что уровень готовности системы здравоохранения области вызывает оптимизм.