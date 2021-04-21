Готовность к возможному росту заболеваемости коронавирусом обсудили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Готовность системы здравоохранения Восточно-Казахстанской области к возможному ухудшению эпидемиологической обстановки обсудили на заседании Регионального координационного совета по коронавирусу под председательством акима области Даниала Ахметова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

По информации руководителя управления здравоохранения Ермека Омарбекова, всего в регионе зарегистрировано почти 24 тысячи случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас в области развернуто 3 544 инфекционных койки и 319 реанимационных. При этом, в инфекционных стационарах госпитализировано 265 пациентов. Общий процент занятости коечного фонда для больных КВИ составил 6,9 процентов.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, в области разработано два плана действий. В рамках плана «Д» в стационарах области будут развернуты дополнительные инфекционные и реанимационные койки. По данному плану всего будет 6010 инфекционных коек и 670 реанимационных. При действии плана «Ч» в Восточном Казахстане есть возможность дополнительно развернуть тысячу инфекционных коек.

При условии задействования полного штата медицинских сотрудников в борьбе с коронавирусом в инфекционных стационарах средств индивидуальной защиты достаточно на один месяц.

Как подчеркнул Ермек Омарбеков, медицинские организации области на 100 процентов оснащены необходимым оборудованием для лечения коронавируса. Так, в регионе имеется 67 рентген-аппаратов, 368 аппаратов ИВЛ, свыше тысячи кислородных концентраторов, 18 компьютерных томографов. В 12 медицинских организациях было проведено централизованная подача кислородных магистралей, установлены кислородные станции. При этом, область располагает 22 ПЦР-лабораториями, общая мощность которых почти 14 тысяч исследований в сутки.

В регионе достаточно запасов медикаментов для лечения коронавирусной инфекции. При условии полной загруженности коек запасов хватит на 2 месяца.

«У нас имеется свыше 380 тысяч жаропонижающих препаратов, почти 166,5 тысяч противовирусных препаратов, 533,5 тысячи антибиотиков, 245 тысяч антикоагулянтов. При этом, мы постоянно получаем дополнительные поставки от «СК – Фармация». Также в стабилизационном фонде имеется свыше 2 млн противовирусных препаратов, которых достаточно на курс лечения 115 тысяч пациентов», – отметил Ермек Омарбеков.

Учитывая тот факт, что заболевание часто протекает в легкой форме или средней степени тяжести, лечение таких пациентов проводят врачи ПМСП. Для этого в регионе действует 453 мобильные бригады, которые выезжают к пациентам на дом, проводят осмотры, делают назначения, и следят за состоянием. С начала года мобильные бригады обслужили почти 77 500 вызовов.

Кроме того, успешно в лечении коронавирусной инфекции применяется иммунная плазма. Об одном из таких случаев рассказал Ермек Омарбеков.

«Иммунная плазма доказала свою эффективность. Недавно в больницу поступила беременная жительница Тарбагатайского района. У нее диагностировали COVID-19. На КТ было поражение легких 85 процентов, она была в крайне тяжелом состояние. Двух доз плазмы хватило, чтобы стабилизировать ее состояние», – сказал глава облздрава.

Таким образом, в регионе заготовлено 4 тысячи доз плазмы. Подготовлено 216 доноров, которые в случае необходимости могут помочь заготовить 648 дополнительных доз. В настоящий момент перелито 1062 дозы иммунной плазмы, 595 доз находится в стационарах, а 2 315 доз в Центрах крови. Имеющегося запаса достаточно на 3,5 месяца.

В целом, заслушав доклад главы облздрава, аким ВКО резюмировал, что уровень готовности системы здравоохранения области вызывает оптимизм.