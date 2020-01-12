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Готовность к внедрению ОСМС в Актюбинской области проверили представители МЗ РК

12 Января 2020 19:12
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Готовность к внедрению ОСМС в Актюбинской области проверили представители МЗ РК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Заседание регионального штаба по вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования с участием представителей министерства здравоохранения РК прошло сегодня в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Для проверки готовности медучреждений региона к внедрению ОСМС в Актобе прибыли директор юридического департамента МЗ РК Талгат Турмаганбет, заместитель директора департамента информатизации республиканского центра электронного здравоохранения Манат Искаков и директор департамента развития информационных систем НАО «Фонд обязательного медицинского страхования» Айдар Айтуев.

На сегодняшний день льготные категории граждан региона уже получают бесплатные услуги в рамках ОСМС.

«Начиная с 2020 года жители, которые входят в 15 льготных категорий граждан, получают услуги в рамках ОСМС за счет государства. На данный момент — это 477 388 населения нашего региона», - сообщила директор филиала по Актюбинской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Гульмира Кужаниязова.

В целом по Актюбинской области 848 212 жителей получат медицинскую помощь в рамках ОСМС бесплатно.

Также Г. Кужаниязова подчеркнула важность решения вопросов полного охвата актюбинцев системой медицинского страхования, интеграции информационных систем всех медучреждений, определения статуса застрахованности каждого жителя области.

В целом, в ходе поездки директор юридического департамента МЗ РК Талгат Турмаганбет дал высокую оценку технической готовности медучреждений Актюбинской области к внедрению ОСМС.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Здравоохранение,
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Автор:

Самал Ендибаева

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