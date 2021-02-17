Готовность к паводкам проверят в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области начала работу комиссия по готовности к паводку, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В составе четырех групп спасатели ДЧС ВКО, представители местных исполнительных и заинтересованных органов обследуют все паводкоопасные места и участки Восточно-Казахстанской области для определения степени готовности к весеннему половодью.

«Мероприятия, которые были намечены согласно плану противопаводковых мероприятий на весенний период и реализации Дорожной карты «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз», проверяются детально. Отслеживаются каждый пункт и работы по берегоукреплению и дноуглублению, ремонту дамб, руслорегулирующих и других превентивных мероприятий для исключения угрозы подтоплений районов Восточного Казахстана», - пояснили в ДЧС ВКО.

Кроме того, комиссия отслеживает готовность пунктов временного размещения граждан и эвакопунктов, запасы ГСМ, инертных материалов и состояние техники, привлекаемой на период паводков. По итогам осмотра паводковых мест комиссия даст рекомендации, как минимизировать угрозу прихода большой воды.

Отметим, по информации филиала РГП «Казгидромет» высота снежного покрова в ВКО находится в интервале от 7 до 56 см.