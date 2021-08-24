Готовность к новому учебному году в Темиртау проверил Женис Касымбек

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Темиртау ремонтируют школы и решают вопросы дошкольного образования. Готовится к открытию новый частный детский сад на 300 мест «Академия маленьких талантов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Женис Касымбек в ходе рабочей поездки в Темиртау проверил готовность к новому учебному году.

Глава региона осмотрел детский сад, построенный в девятом микрорайоне. Это одно из самых густонаселённых мест в городе. Востребованность дошкольных учреждений большая. Теперь 300 детей смогут развиваться в этой академии. Стоимость будет доступной, так как решён вопрос с госзаказом.

Организованы группы с казахским и русским языком обучения. Будет преподаваться и английский язык. Все помещения приспособлены для особенных детей, в том числе передвигающихся на инвалидной коляске. На территории устроены цветники и газоны, оборудованы игровые площадки.

«До 1 сентября завершим ремонт в двух школах и одном детском саду. За последние три года в нашем городе было отремонтировано пять общеобразовательных заведений и три дошкольных. В следующем году рассматриваем возможность капитального ремонта двух школ. Одна из них в посёлке Актау, другая в Темиртау – СОШ №12», – сообщил заместитель акима Темиртау Самат Зияшев.

В настоящее время в Темиртау работают 29 школ и 26 дошкольных учреждений. Все они подключены к системе Ashyq. Занятия в школах будут проходить офлайн.

Женис Касымбек проинспектировал качество ремонтов детского сада «Таншолпан» и СОШ №19. На территории школы ещё необходимо уложить асфальт, установить футбольную площадку и мафы. Аким области поручил завершить все работы в срок.

Женис Касымбек также заехал в один из благоустроенных дворов на улице Ч.Валиханова. В этом году в Темиртау ремонтами охвачено 27 дворовых территорий.

По словам местных жителей, площадка на Валиханова долгое время была заброшенной. Теперь здесь можно с пользой и безопасно проводить досуг. Площадка до позднего вечера забита детворой.

«От имени всех жильцов хочу выразить благодарность за современную детскую площадку. Мы подавали заявку на благоустройство с 2015 года. В этих домах проживает много детей. Очень здорово, что есть и футбольное поле, и разные качели», – говорит руководитель сервисной компании Светлана Ёлкина.

В завершение поездки аким области осмотрел строящееся служебное жильё для молодых медиков. Для этих целей ведётся реконструкция бывшего общежития. Проект на стадии завершения, остались внутренние работы. После сдачи объекта квартиры получат 86 специалистов.