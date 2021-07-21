Готовность избирательных участков к выборам акимов проверили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сегодня представители Центра непартийного наблюдения Павлодарской области посетили избирательные участки, где ознакомились с готовностью участков к проведению 25 июля выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, передает МИА «Казинформ».

По словам руководителя ОО «Центра непартийного наблюдения Павлодарской области» Алмы Козбаевой, в сельских округах проводятся обучения наблюдателей.

«Программа нацелена на получение практических навыков наблюдения за голосованием. Для участников будет организован модельный участок, на котором можно будет разыграть различные ситуации, с которыми могут столкнуться наблюдатели. Наблюдатели от центра непартийного наблюдения не являются прямыми участниками выборного процесса. Наша задача - организация работы мониторинга за ходом всего выборного процесса», - сообщила А. Козбаева.

Наблюдатели центра непартийного наблюдения посетили избирательный участок № 284 с. Байгунус района Теренколь. При посещении избирательных участков наблюдатели особое внимание обратили на условия по обеспечению доступности лиц с ограниченными возможностями, санитарным нормам.

Необходимо отметить, что в Павлодарской области была проведена большая подготовительная работа с наблюдателями. Каждый из них прошел обучение по вопросам предстоящих выборов. Все наблюдатели получили методические материалы (блокнот, памятка наблюдателя, права и обязанности наблюдателя). Всего в области организовано 126 избирательных участков.

Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. 25 мая Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Также сообщалось, что 836 акимов будут избираться прямым голосованием в Казахстане.