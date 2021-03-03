Готовность госорганов к весенним паводкам обсудили сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством сенатора Мухтара Кул-Мухаммеда состоялось расширенное заседание Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности. Участники встречи обсудили готовность сил и средств Министерства по чрезвычайным ситуациям и отдельных регионов к весенне-паводковому периоду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

« В Казахстане каждая весна сопровождается значительными паводками. Особенно страдает сельское население. Госорганы каждый год отчитываются о подготовке к чрезвычайной ситуации, но когда приходит большая вода, сил и средств не всегда хватает, подготовка хромает «, - обратился к участникам встречи Мухтар Кул-Мухаммед.

Он также напомнил, что в прошлом году во время проведения Правительственного часа по водной безопасности сенаторы предлагали конкретные меры, направленные на предотвращение паводковых угроз.

В своем выступлении Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин отметил, что Министерством совместно с акиматами, в 2017 году были определены 905 населенных пунктов, наиболее подверженных весенним подтоплениям. На сегодняшний день, такая угроза уже снята для 315 населённых пунктов по стране и минимизированы риски еще для 314. В них расположены более 70 тысяч жилых домов, в которых проживает свыше 350 тысяч человек. Ещё одним из нерешенных вопросов, по словам Министра, остаётся состояние водохозяйственных сооружений. Около 500 таких гидротехнических сооружений сейчас требуют ремонта и модернизации.

В ходе встречи, её участники отметили необходимость решения ряда конкретных задач, которые положительно повлияют на борьбу с паводковыми угрозами. В частности, важно улучшить планирование застройки населенных пунктов, для недопущения подтопления домов и объектов, расположенных в пределах водоохранных зон и полос. При проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации дорог, также важно учитывать природно-климатические факторы. Кроме того, необходимо предусмотреть и распределение финансирования проведения многофакторных исследований и разработки декларации безопасности плотин.