Готовность энергетических организаций к отопительному сезону проверили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Руководство Министерства энергетики РК совместно с представителями Восточно-Казахстанской области проверили готовность Усть-Каменогорской ТЭЦ и Риддерской ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

В ходе проверок руководители энергетических организаций отчитались о проводимых подготовительных работах к отопительному сезону, а также рассказали о планах по расширению и обновлению энергетического оборудования.

АО «Риддер ТЭЦ» является единственным источником тепловой энергии в городе Риддере. Также в собственности акционерного общества находятся тепловые сети города Риддере. Выработанная электростанцией тепловая энергия покрывает нагрузки жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий ТОО «Казцинк».

На АО «Риддер ТЭЦ» установлено шесть котлов и четыре турбины. В 2022 году был запланирован капитальный ремонт первого котла и текущий ремонт пяти котлов и четырех турбин. На сегодня завершены текущие ремонты трех котлов и четырех турбин. Также в 2022 году запланирована замена 1,9 км тепловых сетей, из которого на сегодня заменены 800 метров. В целом, ремонты на электростанции и тепловых сетях планируется завершить до начала предстоящего отопительного периода. В планах АО «Риддер ТЭЦ» заменить ранее выведенный из эксплуатации турбоагрегат мощностью 30 МВт. Ожидается, что реализуемый инвестиционный проект позволит повысить надежность работы электростанции и качество теплоснабжения потребителей.

«По итогам проверки Усть-Каменогорской ТЭЦ сообщаем, что все необходимые ремонтные работы ведутся в соответствии с графиками. На электростанции установлено девять котлов и восемь турбин. В 2022 году был запланирован капитальный ремонт двух котлов и трех турбин, и текущий ремонт семи котлов и пяти турбин», - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Основной производственной деятельностью Усть-Каменогорской ТЭЦ является производство электрической и тепловой энергии. Выработанная станцией тепловая энергия покрывает более 60 % нагрузки жилищно-коммунального сектора города Усть-Каменогорска, также обеспечивает тепловой энергией крупнейшие промышленные предприятия, такие как ТОО «Казцинк» и АО «Ульбинский металлургический завод».

В рамках заключенного 30.01.2021 года инвестиционного соглашения с Министерством энергетики РК на Усть-Каменогорской ТЭЦ ведется строительство нового котла № 16 и замена устаревшего турбоагрегата мощностью 130 МВт и 240 Гкал/час. Реализация проекта позволит снизить дефицит тепловой энергии потребителям, а увеличение электрической генерации снизит перетоки электрической энергии из других источников.

«По итогам посещения объектов руководством Министерства энергетики и Восточно-Казахстанской области были даны поручения о проведении качественной подготовки к предстоящему отопительному сезону, и отмечена необходимость обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей», - добавили в пресс-службе.