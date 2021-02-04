Готовность Boeing 737 MAX проверят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиационная администрация Казахстана проведет проверку готовности воздушного судна Boeing 737 MAX, передает МИА «Казинформ».

«В течение последних трех месяцев Авиационная администрация Казахстана совместно с авиакомпанией SCAT проводят подготовку к запуску Boeing 737 MAX в Казахстане. Авиационная администрация Казахстана рекомендовала авиакомпании провести тренинги, следовать обновленным процедурам производителя, а также включить в программу тренажерной подготовки действия экипажей в ситуациях при неправильных показаниях приборов скорости на этапах взлета, набора высоты и на эшелоне. В настоящий момент инженерно-авиационная служба SCAT и технические специалисты компании Boeing, прибывшие в Казахстан, выполнили все процедуры расконсервации воздушного судна и модификации программного обеспечения. Пилоты SCAT прошли тренажерную подготовку в одном из сертифицированных тренажерных центрах мира. В ближайшую неделю компанией запланировано выполнение тестовых полётов. В данный момент воздушное судно проходит заключительный этап выполнения технических работ по возвращению его в эксплуатацию, согласно требованиям производителя и авиационных властей США и Казахстана», - сообщила в Telegram пресс-служба Комитета гражданской авиации РК.

По информации ведомства, сертификационное обследование по оценке летной годности воздушного судна планируется провести в феврале 2021 года.

«АО «Авиационная администрация Казахстана» проведет проверку готовности воздушного судна к возобновлению коммерческих полетов», - дополнили в КГА РК.

Напомним, в марте 2019 года Комитетом гражданской авиации была временно приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX авиакомпании SCAT. В казахстанском реестре зарегистрировано одно воздушное судно данного типа.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была временно приостановлена почти всеми странами после двух трагических авиационных происшествий.

Компания Boeing выполнила все требования Федерального авиационного управления США (FAA) и других регулирующих органов для ресертификации и безопасного возврата к коммерческой эксплуатации Boeing 737 MAX.

За время проведённой работы выполнено свыше 4 400 часов испытаний, включая более 1 350 полетов. Летные испытания самолета, проведенные регуляторами, продемонстрировали безопасность и эффективность обновленного программного обеспечения.

27 января 2021 года 737 MAX был одобрен Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) и Управлением гражданской авиации Великобритании (UK CAA), что открыло возможности для возобновления полетов в Европе. Ранее Boeing 737 MAX уже получил сертификацию от Федерального авиационного управления США, Национального агентства гражданской авиации Бразилии и Департамента транспорта Канады.

В рамках совместного совета по эксплуатационной оценке (JOEB) авиационные регуляторы из США, Канады, Европы и Бразилии оценили требования к обучению пилотов, включая тренажерную подготовку. Обновленное программное обеспечение и новая система обучения пилотов согласованы регуляторами, в соответствии с их строгими требованиями и стандартами.

С момента получения в ноябре 2020 года разрешения Федерального авиационного управления США (FAA) на возобновление эксплуатации компания Boeing поставила 44 самолета 737 MAX. По состоянию на 2 февраля 2021 года, шесть авиакомпаний выполняют коммерческие рейсы на воздушных судах данного типа. Суммарно они уже совершили более 3400 коммерческих рейсов на этих самолетах. Число рейсов неизменно увеличивается по мере того, как все больше воздушных судов возвращаются в коммерческую эксплуатацию.