Готовность Алаколя к туристическому сезону проверил аким ВКО

УРДЖАРСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ — Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов с рабочей поездкой посетил побережье озера Алаколь, где ознакомился с ходом подготовки баз отдыха к новому туристическому сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Как отметил глава региона, на сегодня ключевым моментом на восточном побережье озера является сохранение здоровья и жизни населения. В связи со сложившейся ситуацией в Казахстане из-за коронавируса, принято решение начать новый сезон в условиях усиленных санитарно-эпидемиологических мер.

Отметим, что на восточной части Алаколя единая прогулочная и пляжная зона протяжённостью более 2 км. Здесь единовременно будут находиться около 12 тысяч человек, что создаёт риск массового заражения.

«Меня очень порадовал открытый диалог, который у нас состоялся с предпринимателями, владельцами домов отдыха. Это был обстоятельный, честный разговор. Они с пониманием и ответственностью отнеслись к мерам, которые принимаются нами в это непростое время. Нам удалось выработать совместное решение, которое полностью устроило их и дает надежду на то, что здоровью наших граждан на Алаколе не будет ничего угрожать», – сказал Даниал Ахметов.

По словам акима ВКО, все базы будут принимать отдыхающих только при наличии отрицательного результата ПЦР или экспресс-тестирования. Организованы передвижные медицинские пункты, в которых при необходимости можно будет пройти экспресс-тестирование и получить справку. Также в селе Кабанбай развернуто 12 инфекционных коек и установлено 2 аппарата ИВЛ.

В ходе встречи было принято решение, что все объекты бизнеса начнут свою работу только после получения акта о готовности. При условии, что с 13 по 23 июня на побережье не будет ни одного случая заражения COVID-19, будет увеличена заполняемость до 75%. Если до 1 июля не будет случаев массового заражения, то все базы начнут работать в полную мощность. Как показывает практика для этого, необходимо все выполнять санитарно-эпидемиологические требования.

«Еще раз подчеркну, что данный алгоритм мы выработали совместно с местными предпринимателями, и он в полной мере их удовлетворил. Я очень надеюсь, что сезон 2020 пройдет благополучно и желаю нашим бизнесменам, работающим на озере Алаколь, успеха и процветания», – сказал глава региона. ⠀

Стоит отметить, что в этом году планируется начать реконструкцию аэропорта Урджара, где могли бы садиться самолёты класса Боинг. Это существенно увеличит количество отдыхающих. Также решится проблема электроснабжения. Будет протянута линия с Маканчи мощностью 110 кВт. Также в следующем году в планах реализация проекта по водоснабжению побережья.