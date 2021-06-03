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    13:00, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Готовить химиков-технологов планируют в вузах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Нурлан Ногаев рассказал, как будут подготавливать специалистов в сфере нефтегазохимической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос подготовки кадров на самом деле очень актуальный и требует очень тщательного отношения к себе. На сегодняшний день все имеющиеся вузы в стране - будь Атырауский университет нефти и газа, Национальный технический университет имени Сатпаева, КБТУ, университет имени Есенова в Мангистауской области и другие институты выпускают ежегодно специалистов, которые на сегодня обеспечивают потребность в нефтегазовой отрасли», - сказал Нурлан Ногаев в ходе заседания Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса.

    Он также ответил на вопрос по поводу нехватки кадров в отрасли нефтегаза.

    «Касательно нехватки технологов, мы эту задачу планируем решить следующим образом. В конце этого года - в начале следующего года планируется запуск завода в Атырауской области по выпуску 500 тысяч в год полипропилена. Будут привлекаться специалисты как из других нефтеперерабатывающих и химических комплексов страны, так и будет проводиться комплексная подготовка», - считает министр.

    По словам Нурлана Ногаева, в стране планируют готовить химиков-технологов.

    «На сегодняшний день вместе с министерством образования и науки, так и соответствующими акиматами, в частности Атырауской области, ставится вопрос о введении специальности по подготовке химиков-технологов в высших и средне-специальных учебных заведениях страны. Эта работа велась, база есть и мы будем акцентировать. Потому что необходимы высококвалифицированные специалисты, которые могли бы работать на сложных технологических установках. Заводы по полиэтилену, полипропилену требуют очень качественных и высококвалифицированных специалистов. В этой части работа ведется», - отметил Нурлан Ногаев.

    Напомним, ранее министр энергетики рассказал о строительстве завода по производству полипропилена в Атырауской области.


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