НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Готова ли система здравоохранения к изменению эпидситуации в Казахстане? На этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая то, что индийский штамм более опасный, пересмотрели ли вы прогноз развития эпидситуации? Какой он?» - прозвучал вопрос от журналиста.

«Конечно, мы занимаемся прогнозированием. Очень важно понимать, как индийский штамм распространяется в стране. Помимо Нур-Султана появились вероятные признаки этого штамма в Алматы. Один случай был выявлен. На основании синхронирования получим более широкую картину по стране. В целом система здравоохранения отстроена по реагированию. Резервный коечный фонд, как минимум в два раза можно будет больше развернуть. Коечные мощности готовы. Лекарственные средства в трехмесячном запасе есть, отдельные СИЗы на складах есть», - проинформировал Алексей Цой.

По его словам, сейчас ситуация стабильная в большинстве регионах, за исключением Нур-Султана, в котором проводятся противоэпидемические мероприятия.