Готова ли к паводку Акмолинская область

В Акмолинской области в паводковый период для мониторинга возможных рисков на 24 гидротехнических сооружениях, подлежащих ремонту, будут выставлены 82 круглосуточных поста наблюдения для принятия мер по их переводу в транзитный режим. Об этом сообщил на прошедшем брифинге начальник ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В настоящее время гидрометеорологическая обстановка по области стабильная. Однако, согласно сведениям Казгидромета, за декабрь-январь выпало осадков выше среднегодовой месячной нормы на большей части области, что в совокупности с наличием ледяной корки под снегом, больших значений осеннего увлажнения и промерзания грунта может способствовать неблагоприятному развитию паводка, - проинформировал спикер.

Все паводкоопасные регионы области разделены по степеням риска. К регионам с высокими рисками относятся Целиноградский, Аршалынский, Атбасарский, Сандыктауский и Астраханский районы. Ерейментауский, Зерендинский, Коргалжынский, Буландынский, Бурабайский, Шортандинский районы, города Кокшетау и Косшы имеют среднюю степень риска.

- В областном бюджете на 2024 год утвержден резерв в сумме 2 млрд 239 млн тг., что на 77% больше, чем в прошлом году. Департаменту на проведение противопаводковых мероприятий из областного бюджета на 2024 год выделены финансовые средства в сумме 69,8 млн тенге: на проведение взрывных работ на руслах рек – 63,3 млн тенге; на услуги космического мониторинга – 6,5 млн тенге. В районных бюджетах более 12 млн тг. В настоящее время заключены договора с подрядными организациями на проведение взрывных работ на участках 15 рек в 10 районах по ослаблению льда на площади более 20 тыс. м2, - отметил К. Доспаев.

Для мониторинга возможных рисков на 24 гидротехнических сооружениях, подлежащих ремонту, будут выставлены 82 круглосуточных поста наблюдения для принятия мер по их переводу в транзитный режим.