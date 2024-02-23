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    14:33, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Готова ли к паводку Акмолинская область

    паводок
    Фото: freepik.com

    В Акмолинской области в паводковый период для мониторинга возможных рисков на 24 гидротехнических сооружениях, подлежащих ремонту, будут выставлены 82 круглосуточных поста наблюдения для принятия мер по их переводу в транзитный режим. Об этом сообщил на прошедшем брифинге начальник ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В настоящее время гидрометеорологическая обстановка по области стабильная. Однако, согласно сведениям Казгидромета, за декабрь-январь выпало осадков выше среднегодовой месячной нормы на большей части области, что в совокупности с наличием ледяной корки под снегом, больших значений осеннего увлажнения и промерзания грунта может способствовать неблагоприятному развитию паводка, - проинформировал спикер.

    Все паводкоопасные регионы области разделены по степеням риска. К регионам с высокими рисками относятся Целиноградский, Аршалынский, Атбасарский, Сандыктауский и Астраханский районы. Ерейментауский, Зерендинский, Коргалжынский, Буландынский, Бурабайский, Шортандинский районы, города Кокшетау и Косшы имеют среднюю степень риска.

    - В областном бюджете на 2024 год утвержден резерв в сумме 2 млрд 239 млн тг., что на 77% больше, чем в прошлом году. Департаменту на проведение противопаводковых мероприятий из областного бюджета на 2024 год выделены финансовые средства в сумме 69,8 млн тенге: на проведение взрывных работ на руслах рек – 63,3 млн тенге; на услуги космического мониторинга – 6,5 млн тенге. В районных бюджетах более 12 млн тг. В настоящее время заключены договора с подрядными организациями на проведение взрывных работ на участках 15 рек в 10 районах по ослаблению льда на площади более 20 тыс. м2, - отметил К. Доспаев.

    Для мониторинга возможных рисков на 24 гидротехнических сооружениях, подлежащих ремонту, будут выставлены 82 круглосуточных поста наблюдения для принятия мер по их переводу в транзитный режим.

    - По итогам проверки, территориальная подсистема гражданской защиты к возможным ЧС весеннего периода готова. В первой декаде марта комиссией акимата области и ДЧС будут проводиться проверки в наиболее в паводкоопасных районах области по готовности их к паводку. Для определения точных гидрологических данных филиалом Казгидромет совместно с ДЧС с февраля проводятся экспедиционные объезды по рекам Жабай и Селеты, - резюмировал спикер.

    Теги:
    ДЧС Регионы Безопасность Паводок Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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