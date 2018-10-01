Готова ли Астана к отопительному сезону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В акимате Астаны рассказали о готовности столицы к отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день подготовка энергокомплекса города Астаны к предстоящему отопительному сезону идет согласно плану. По состоянию на 2 октября готовность энергоисточника составляет 96%, сетей теплоснабжения - 90%, сетей электроснабжениия - 99%, и водоснабжения - 94%. Запасы топлива на источниках составляют по углю 332,606 тысяч тонн, по мазуту - 5,770 тысяч», - сообщил на пресс-конференции в акимате заместитель руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана Багдат Байсадыков.

По его словам, готовность жилого фонда и объектов соцкультбыта составляет фактически 100%.

«98% (жилой фонд), 100% (объекты здравоохранения и культуры), 99% (объекты образования). По одному объекту образования - работы на стадии завершения. На сегодняшний день по заявкам подключено к теплоснабжению 127 объектов соцкультбыта, из них: объектов здравоохранения - 18 единиц, детские сады - 72 единиц, учебных заведений - 11 единиц, 16 школ, объекты культуры - 3 единицы», - сказал представитель акимата.

Что касается обеспечения столицы углем, то по словам Байсадыкова, и здесь все в порядке.

«В целях обеспечения населения твердым топливом акиматом Астаны ведется постоянный мониторинг поставок. За последние 2 дня в столицу поступило 28 вагонов, или 1942 тонны угля. Из них 759 тонн марки Шубаркуль, 907 тонн Майкубы, 276 тонн - Каражыра. Общий запас угля на тупиках по состоянию на 3 октября составляет 11,168 тысяч тонн», - добавил он.