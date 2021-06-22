Готова ли Актюбинская область к засухе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин на онлайн пресс-конференции в СЦК рассказал о том, насколько подготовлен регион к засухе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции прозвучал вопрос от журналиста по поводу того, как ведется подготовка к возможной засухе в Хромтауском, Айтекебийском районах.

«Во-первых, все зависит от самого человека. Если заранее подготовиться, есть все возможности в Актюбинской области. Мы дали задание местным акиматам, управлению сельского хозяйства, акимам районов напрямую работать с каждым крестьянским хозяйством. В настоящее время сенокосов и пастбищ достаточно. Однако в некоторых районах из-за неблагоприятных природных условий возникают опасения», - сказал глава региона.

По его словам, сейчас местные крестьянские хозяйства, подгатавливаясь к зиме, протягивают руку помощи соседним районам, где случился падеж скота.

«Также сейчас занимаемся поставкой сена соседним Мангыстауской, Атырауской областям. Чтобы наша область не столкнулась с такой сложной ситуацией, поручили сделать заготовку зимнего корма в объеме 1,5-2 нормы. Однако рынок есть рынок. В прошлом году тоже встречались такие факты. Некоторые хозяйства продали за большую суму деньги свои заготовленные корма. Зима длилась долго, из-за чего некоторые из них понесли потери. Поэтому хочу обратиться к крестьянским хозяйствам, сначала нужно позаботиться о своей подготовке, а уже потом думать о продаже. Мне кажется, эта весна стала уроком для многих», - отметил глава региона.

По его словам, оказывается финансовая поддержка для заготовки кормов. Если на приобретение техники по республике выплачено 25% субсидий, мы добавили 10% из своего бюджета. В прошлом году сумма составляла 19,2 млрд тенге, в этом году – 20 млрд тенге. Сейчас в сфере сельского хозяйства реализуются тысячи проектов. Предприниматели проявляют большой интерес к выращиванию скота, производству молока и мяса, овощей, фруктов, ягод. Благодаря такому стимулированию поголовье скота за 30 лет увеличилось вдвое, крупный рогатый скот – на 8 %», – отметил Ондасын Уразалин.