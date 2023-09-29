Готов ли Тараз к отопительному сезону

По словам директора ГКП «Таразтрансэнерго», готовность городских тепловых сетей Тараза к отопительному сезону на сегодняшний день составляет 92%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городского акимата Тараза Габита Алтаева, только пять теплогенерирующих и транспортирующих предприятий города утвердили план мероприятий по модернизации на 2023 - 2024 годы.

«Для подготовки к предстоящему отопительному сезону ГКП «Таразтрансэнерго» выделено 131,9 млн тенге, ГКП «Жамбыл Жылу» - 176,4 млн тенге, АО «Таразэнергоцентр» - 243,9 млн тенге, АО «Жамбылская ГРЭС имени Т. И. Батурова» - 6,1 млрд тенге, ТОО «София» - 1,8 млн тенге. На эти суммы предприятия проводят работы по приобретению и установке запасных частей к котельным, котлов, насосов. Производится текущий ремонт зданий котельных, капитально ремонтируются тепловые сети и энергоблоки», - сообщил спикер.

Фото: Галина Скрипник

По его словам, основным видом топлива, используемого в котельных, является природный газ.

«Для поставки газа все предприятия заключили договор с областным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак». Все имеют запасные резервы. «Жамбыл-Жылу» имеет 342 тонны угля и 390 тонн мазута, АО «Таразэнергоцентр» - 1,8 тысячи тонн мазута, «Таразтрансэнерго» - 10 тонн угля, «София» - 10 тонн угля, Жамбылская ГРЭС – 11,9 тысячи тонн мазута».

В Таразе на 2023 - 2025 годы разработана трехлетняя дорожная карта работ по реконструкции находящихся в коммунальной собственности города тепловых сетей. По этому плану намечена реконструкция двух магистральных и девяти внутриквартальных тепловых сетей.

Директор ГКП «Таразтрансэнерго», в ведении которого находятся теплоцентрали, Князь Туртаева отметила, что готовность городских тепловых сетей к отопительному сезону на сегодняшний день составляет 92%.

Фото: Галина Скрипник

«По программе, утвержденной АО «Таразэнергоцентр», с 1 по 30 июня 2023 года проведены работы по гидравлическому прессованию для определения прочности магистральных и внутриквартальных тепловых сетей от теплоисточников ТЭЦ-4 и РК-4. В ходе этих работ выявлено и оперативно восстановлено 56 дефектов сетей. Ремонтируются дефектные участки по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям, идет заполнение прокладок сальниковых компенсаторов, замена монтажных люков. Для рационального использования энергоресурсов на газопроводы котельных «Коммунальная», «Уездная», «Бином» установлено три новых ШРП. Также установлены новый прибор учета газа в котельной «Промбаза» и корректоры для автоматизированного регулирования расхода газа в котлах «Промбаза», «Рабочая», «Спортивная школа». В ходе проведения гидравлических испытаний выявлены и своевременно ликвидированы два серьезных дефекта», - пояснила Князь Туртаева.

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, запланированный объем угля для населения на предстоящий отопительный период составляет 149,7 тысячи тонн. Для автономных котельных бюджетных организаций необходимо 66,1 тысячи тонн угля. Реализацией угля в Жамбылской области занимается 31 субъект рынка.

Из запланированного объема угля для бюджетных организаций объекты образования получат 55,9 тысячи тонн, здравоохранения – 4,4 тысячи тонн, культуры – 4,3 тысячи тонн, объекты спорта - 854 тонны. Для объектов спецучреждений предназначено 550 тонн угля.

Как сообщалось, цены на уголь этого года в Жамбылской области варьируются от 16 тысяч тенге до 19,5 тысячи тенге за тонну марок «Шубарколь» и «Каражыра», и это без доставки до потребителей. В Жамбылской области имеется 35 железнодорожных тупиков, куда регулярно поступают угольные вагоны.