Готовь коньки летом: специалист о положении дел в казахстанском фигурном катании

Каковы перспективы у отечественного фигурного катания и есть ли в стране предпосылки для укрепления традиций, заложенных Денисом Теном? Об этом корреспондент агентства Kazinform побеседовал с Диной Кистаубаевой — поклонницей спортивной составляющей катания на льду, идейным вдохновителем и главным организатором Olympic show.

Разговоры о привлечении под наш флаг бывшей россиянки Софьи Самоделкиной заставляют задуматься. Мы видим, что индустрия этого зрелищного и полюбившегося в Казахстане вида спорта скорее жива.

Посредством ярких шоу на льду, предназначенных для юных зрителей, Дине Кистаубаевой удалось зажечь интерес к фигурному катанию у сотен детей по всей стране. По её словам, министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев одобрил предложенное Кистаубаевой видение развития детского фигурного катания в Казахстане.

Фото: из личного архива Дины Кистаубаевой

— У меня состоялась встреча с министром туризма и спорта Ермеком Маржикпаевым. Почему я попросила его о встрече? Потому что инструментов для влияния на массы без поддержки со стороны высшего спортивного руководства недостаточно. Наше Olympic show доросло до определенной планки и без внимания государственных институтов в отдельно взятой епархии не обойтись. Проект увлечения детей господину Маржикпаеву понравился, он сумел разглядеть рациональное зерно в программе, ведущей к повышению интереса казахстанцев к фигурному катанию посредством усиления маркетинговых ходов, созданию дополнительных проектов, косвенно влияющих на усиление позиций нашего вида спорта в стране. Мы не хотим останавливаться на достигнутом, но без помощи государства, поддержки на всех уровнях дальше развивать фигурное катание становится проблематичным, а интерес к нему существует, — говорит Дина Кистаубаева.

В качестве примера она предлагает обратить внимание на нашего северного соседа.

— Для поклонников фигурного катания самым показательным примером является то, каким образом подобный импульс был использован в России. Лет двадцать назад, когда у них сократилось число побед на мировой арене, там прибегли к помощи различных шоу, подпитавших интерес, что вернуло эту страну в число лидеров мирового фигурного катания. Телепроекты, различные театрализованные представления, фильмы о спортивных победах активировали население, решившее уделить время регулярным занятиям. Телешоу с участием звезд льда и искусства, в котором светились известные и популярные личности стали прямой и явной рекламой спорта, проникающей в подсознания больших масс. Инструменты эти работают весьма продуктивно, если направить импульс в нужное русло. Лишь большой поток на входе позволит в будущем уже более уверенно рассчитывать на медали высшей пробы, — отметила организатор ледовых шоу.

В то же время она подчеркнула, что нельзя говорить, что в Казахстане не хватает кадров среди тренеров.