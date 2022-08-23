Госзакупки в Шымкенте проводились с нарушением законодательства – НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель Ассоциации электромашиностроителей Казахстана Айгерим Сейдахметова сообщила о том, что в Шымкенте нарушалось законодательство в сфере государственных закупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году организатор по 30 конкурсам на сайте государственных закупок в лице ГУ «Управление государственных закупок города Шымкент» по приказу руководства неоднократно приостанавливал прием заявок потенциальных поставщиков.

Такие приказы организатор прикреплял на сайте во вкладке «решение суда» либо «решение уполномоченного органа». Организатор грубо нарушил законодательство в сфере государственных закупок, незаконно приостанавливая прием заявок потенциальных поставщиков. Это подтверждается уполномоченным органом, а именно письмами от Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК от 04.04.2022 г. и департамента внутреннего государственного аудита по городу Шымкент от 04.07.2022 г.», – сказала Айгерим Сейдахметова в ходе прямого эфира на площадке НПП «Атамекен» в сети Facebook.

По ее словам, приостановление данных конкурсов приводило к тому, что многие потенциальные поставщики не смогли подать конкурсные заявки, в результате чего участниками данных закупок являлись 2-3 потенциальных поставщика, из которых победитель предоставлял скидку в размере 1%, а второй победитель скидку не предоставлял.

По мнению Айгерим Сейдахметовой, во всех этих случаях государству нанесен косвенный ущерб в виде упущенной выгоды в размере 9-10% от суммы бюджета.

Также она сообщила, что АО «Электромонтаж» направило обращение о привлечении членов конкурсной комиссии к уголовной ответственности на основании данных писем в адрес департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Шымкент. Ответ получен от 19.07.2022 года, в нем сказано, что правовые основания для регистрации отсутствуют. Департаментом на основании данных нарушений направлено предписание о привлечении исключительно сотрудников управления к дисциплинарной ответственности. К административной ответственности сотрудники управления не могут быть привлечены из-за отсутствия статьи в КОАП РК, а к уголовной ответственности - ввиду отсутствия прямого ущерба.

Заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Тимур Жаркенов заявил, что палата не оставит без внимания вышеуказанные факты.

«Мы готовы вынести этот вопрос на правительственный уровень через соответствующее министерство. В данном вопросе куратором является Министерство финансов. Там, конечно, есть и другие документы», – сказал Тимур Жаркенов.

По его словам, нужно изучить кроме Уголовного и Административного кодексов и другие нормативно-правовые документы. Возможно, что в них содержатся нормы, предусматривающие ответственность за необоснованное приостановление конкурсов.

Филиалам палаты в регионах поручат изучить данный вопрос, не случалось ли у них таких же нарушений как в Шымкенте. Если эта проблема носит системный характер, возможно, есть основания инициировать внесение поправок в законодательство. Работа будет также вестись в сотрудничестве с правоохранительными органами.