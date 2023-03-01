Госзакупки: в ожидании тендера бездомных собак усыпляют в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Тендер на отлов и стерилизацию бродячих животных в Акмолинской области выиграло ТОО «Казшоскурылыс». Вот только пока компания занимается лишь умерщвлением собак, потому как лот на содержание и кормление животных еще разыгран не был. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил на прошедшем брифинге заместитель руководителя управления ветеринарии Акмолинской области Ибрагим Балтабай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день дворы акмолинцев заполонили своры бродячих собак. Жители региона разделились на два противоборствующих лагеря: одни ратуют за необходимость отстрела, так как собаки представляют угрозу, зоозащитники же призывают соблюдать закон «Об ответственном обращении с животными» и отстаивают гуманные пути решения проблемы.

Между тем, на сегодняшний день лоты на отлов, умерщвление, стерилизацию и кастрацию бездомных животных выиграло ТОО «Казшоскурылыс», занимающееся ранее строительством. А вот с последним лотом – содержание и кормление животных – дело затянулось, поэтому, по словам заместителя главного госветврача области, компании приходится пока лишь умерщвлять собак. Но исключительно злых и агрессивных.

«Последний лот уже идет на госзакуп. Сейчас много заявок с нападением животных, поэтому пока они занимаются только отловом и умерщвлением. А стерилизацию и кастрацию будут делать, когда выиграют тендер на содержание животных. Пока только умерщвляют. Четвертую программу объявляет управление госзакупа, а не мы», - пояснил И. Балтабай.

По словам спикера, согласно закону «О госзакупках», управление ветеринарии не имеет права проверять компанию, выигравшую тендер. Они могут лишь проверить работу по отчету, предоставляемому компанией. Но на сегодняшний день правоохранительные органы, природоохранная полиция проверяют, не нарушает ли ТОО закон.

«Если правоохранительные органы все же выявят нарушения в работе компании, то договор может быть расторгнут. Но тогда тендер будет объявлен вновь, и на ближайшие два-три месяца отлова собак не будет», - резюмировал И. Балтабай.

Ранее сообщалось, что 41-летний акмолинец отлавливал бездомных собак и пускал их на мясо, которое после продавал. На момент обыска в доме у мужчины было обнаружено 750 кг собачьего мяса. Полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Со 2 марта 2022 года в Казахстане начал действовать Закон «Об ответственном обращении с животными».