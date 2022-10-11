Госзакупки: установлены финансовые нарушения на 288 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За девять месяцев текущего года камеральным контролем охвачено более 475 тыс. процедур государственных закупок на сумму около 10 трлн тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам проверок установлены нарушения по 31 650 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93% уведомлений об устранении нарушений», - сказал Ерулан Жамаубаев.

По данным ведомства, за этот период проведено 1 851 аудиторских мероприятий.

Аудитом охвачено около 3,6 трлн тенге бюджетных средств.

«Установлены финансовые нарушения на 288 млрд тенге. Нарушения устранены на 272 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1 638 рекомендаций.