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    10:00, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Госзакупки с нарушениями проводили в районном акимате в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на Совете по этике по представлению прокуратуры Кызылжарского района рассмотрели дисциплинарные дела в отношении руководителя отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и акима Лесного сельского округа по фактам, дискредитирующим государственную службу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по делам государственной службы, районные чиновники приняли работы по проведённым государственным закупкам, которые не соответствуют технической спецификации, и не выполнены в установленные договором сроки.

    «Тем самым акимом и руководителем отдела в нарушение норм законодательства о государственной службе оказано предпочтение поставщикам при проведении государственных закупок. В соответствии с Законом «О государственных закупках», аким селького округа обязан был не позднее 30 календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения условий договора, обратиться с иском в суд о признании поставщика недобросовестным участником госзакупок. Однако он указанные требования закона проигнорировал, иск в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок не направил», - проинформировали в пресс-службе.

    Совет по этике рекомендовал наложить на руководителя отдела и акима сельского округа дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

    Материалы по этому дисциплинарному делу направили по компетенции в департамент государственного аудита.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Закон и право Акимат
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