Стройка без адреса – прокуроры отменили госзакупку на 3,6 млрд тенге в СКО

Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили грубые нарушения при проведении закупок государственными органами, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы надзорного органа, должностные лица отдела ЖКХ Петропавловска проводили закупки по строительству объекта на сумму 3,6 млрд тенге без указания адресов и объемов работ. То же нарушение выявили в отделе экономики и финансов района Шал акына при закупке асфальтирования придворовых территорий на 57,8 млн тенге. Отдел ЖКХ Есильского района приобретал уголь на 113,8 млн тенге с указанием конкретной марки закупаемого товара, что является недопустимым.

- По протестам надзорного органа вышеназванные закупки отменены, принимаются меры по привлечению виновных должностных лиц к установленной законом ответственности, - сообщили в пресс-службе.

Всего с начала года прокуроры отменили 20 госзакупок на 7,1 млрд тенге. К ответственности привлекли 29 человек. В том числе семерых - за дискредитацию госслужбы. Из них четверо уволены, трое получили предупреждение о неполном служебном соответствии.