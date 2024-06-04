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    14:51, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Стройка без адреса – прокуроры отменили госзакупку на 3,6 млрд тенге в СКО

    Госзакупки
    Фото: прокуратура СКО

     Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили грубые нарушения при проведении закупок государственными органами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы надзорного органа, должностные лица отдела ЖКХ Петропавловска проводили закупки по строительству объекта на сумму 3,6 млрд тенге без указания адресов и объемов работ. То же нарушение выявили в отделе экономики и финансов района Шал акына при закупке асфальтирования придворовых территорий на 57,8 млн тенге. Отдел ЖКХ Есильского района приобретал уголь на 113,8 млн тенге с указанием конкретной марки закупаемого товара, что является недопустимым.

    - По протестам надзорного органа вышеназванные закупки отменены, принимаются меры по привлечению виновных должностных лиц к установленной законом ответственности, - сообщили в пресс-службе.

    Всего с начала года прокуроры отменили 20 госзакупок на 7,1 млрд тенге. К ответственности привлекли 29 человек. В том числе семерых - за дискредитацию госслужбы. Из них четверо уволены, трое получили предупреждение о неполном служебном соответствии.

    Теги:
    Госзакупки Северо-Казахстанская область Петропавловск Финансы Регионы Борьба с преступностью Прокуратура
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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