10 Июня 2022 12:42

Госзакупки будут проверять на предмет энергоэффективности в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил о законодательных изменениях, которые прописаны в законопроекте по энергосбережению и повышению энергоэффективности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В данный момент энергоаудиторы работают, чтобы получить соответствующий статус. Они направляют в министерство запрос, который состоит из четырех документов. В формате онлайн министерство передает соответствующие документы, подтверждающие, что человек может заниматься этой деятельностью. С одной стороны мы эту отрасль либерализуем, с другой стороны – ужесточаем. Поскольку прием документов не будет теперь осуществляться только в формате онлайн, будут проведены соответствующие экзамены, собеседования, тесты», - сообщил Марат Карабаев на конференции, приуроченной к официальному завершению проекта «Повышение энергоэффективности в Казахстане».

Изменения коснутся и процесса государственных закупок.

«Все товары, прописанные в рамках госзакупок, в обязательном порядке будут отслеживать на предмет энергоэффективности. Если идет строительство социальных объектов за бюджетные средства, то трансформатор либо подстанция, которые закупаются в рамках данных мероприятий, должны соответствовать требуемому уровню. Все, что ниже будет запрещаться по закупу», - заключил М. Карабаев.

Ранее сообщалось, что треть всей потребляемой в Казахстане энергии приходится на 928 крупных предприятий.