Госзаказ в колледжах сформирован по 200 наиболее востребованным специальностям
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В колледжах на 2021-2022 годах госзаказ сформирован по 10 направлениям и по 200 наиболее востребованным специальностям на 96 тысяч мест. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В колледжах на 2021-2022 год госзаказ сформирован по 10 направлениям и по 200 наиболее востребованным специальностям на 96 тысяч мест. Несмотря на высокую долю молодежной категории, допущено снижение госзаказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием в Туркестанской, Жамбылской областях. Поэтому акимы должны взять этот вопрос на контроль», - сказал министр образования.
Акиматам городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, по его словам, необходимо обеспечить своевременную доставку учебников для всех обучающихся, завершить ремонт объектов образования и обеспечить санитарными, дезинфицирующими средствами, организовать подвоз, питание и поддержку нуждающихся детей из социально-уязвимых семей, обеспечить объекты образования интернатами и подключения к цифровым образовательным платформам.
«На сегодня 121 село не имеет школы, 31 095 детей нуждаются в подвозе. Для этого имеются 1058 автобусов. Автобусный парк обновлен на 454 единиц, утверждена дорожная карта по обновлению автобусами школ», - сказал Асхат Аймагамбетов.
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