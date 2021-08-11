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Госзаказ в колледжах сформирован по 200 наиболее востребованным специальностям

11 Августа 2021 11:38
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Госзаказ в колледжах сформирован по 200 наиболее востребованным специальностям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В колледжах на 2021-2022 годах госзаказ сформирован по 10 направлениям и по 200 наиболее востребованным специальностям на 96 тысяч мест. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В колледжах на 2021-2022 год госзаказ сформирован по 10 направлениям и по 200 наиболее востребованным специальностям на 96 тысяч мест. Несмотря на высокую долю молодежной категории, допущено снижение госзаказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием в Туркестанской, Жамбылской областях. Поэтому акимы должны взять этот вопрос на контроль», - сказал министр образования.

Акиматам городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, по его словам, необходимо обеспечить своевременную доставку учебников для всех обучающихся, завершить ремонт объектов образования и обеспечить санитарными, дезинфицирующими средствами, организовать подвоз, питание и поддержку нуждающихся детей из социально-уязвимых семей, обеспечить объекты образования интернатами и подключения к цифровым образовательным платформам.

«На сегодня 121 село не имеет школы, 31 095 детей нуждаются в подвозе. Для этого имеются 1058 автобусов. Автобусный парк обновлен на 454 единиц, утверждена дорожная карта по обновлению автобусами школ», - сказал Асхат Аймагамбетов.


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#Правительство РК   #Образование   #МОН  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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