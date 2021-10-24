Госзаказ в детских садах увеличили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области предусмотрели средства на увеличение государственного образовательного заказа в детских садах. На одного ребёнка теперь выделяется по 38 тысяч тенге – на 9 тысяч тенге больше, чем ранее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутаты областного маслихата на внеочередной, VIII сессии, состоявшейся в режиме онлайн, утвердили изменения в бюджет региона.

На нужды образования дополнительно направлено 4,8 млрд тенге. По информации руководителя управления финансов Людмилы Башариной, эти средства пойдут на бесплатное питание учащихся 1–4 классов, подушевое финансирование в детских садах, увеличение стипендий, обеспечение детской безопасности и др.

Дополнительно направлены средства на ремонты объектов здравоохранения, культуры и спорта. Выделили деньги на оцифровку фондов в семи государственных архивах области.

Кроме того, предусмотрены расходы на формирование стабфонда, субсидии стоимости минеральных удобрений для фермеров. Не остался без внимания и жилищный вопрос: в бюджете заложили больше средств на строительство и реконструкцию домов для очередников, выкуп квартир для социально защищаемых категорий населения.

В Сарани начнётся строительство инфраструктуры индустриальной зоны – газопровода и скважин для воды. Эти проекты также финансируют из областного бюджета.

«Средства пойдут на развитие региона, решение социальных задач. Очень важный вопрос – пополнение стабилизационных фондов. Хотел бы отметить социальную ответственность наших фермеров и товаропроизводителей и поблагодарить их за содействие в обеспечении продовольственной безопасности региона. В этом году, несмотря на засушливое лето, аграрии собрали неплохой урожай. Этому способствовала государственная поддержка. С нашей стороны сделано всё возможное, чтобы полностью закрыть вопрос субсидирования по минеральным удобрениям», – сказал аким области Женис Касымбек.

На сессии депутаты также утвердили три новых проекта государственно-частного партнёрства. В Караганде инвесторы намерены построить две новые поликлиники и центр лучевой диагностики.