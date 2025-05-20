РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:08, 20 Май 2025 | GMT +5

    Госзаказ в частных школах Казахстана будет размещаться по-новому

    В рамках нового Бюджетного кодекса, который должен быть одобрен Сенатом, в правила размещения государственного образовательного заказа в частных школах будет внесен ряд изменений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    школа
    Фото: акимат Актюбинской области

     — В соответствии с новой редакцией Бюджетного кодекса от 15 марта 2025 года, расходы на организацию и обеспечение общего среднего образования возложены на местные бюджеты. В этой связи Министерство просвещения подготовило ряд изменений в правила размещения государственного заказа в частных школах, — сообщил Олжас Бектенов в ответе на депзапрос.

    По словам Премьер-министра, изменения включают следующее:

    • без согласия местных исполнительных органов открытие частной школы и её включение в перечень поставщиков образовательных услуг будет недопустимо;
    • проектная мощность частной школы, претендующей на получение государственного заказа, должна составлять не менее 200 ученических мест и т. д.

    — Также для заключения договора при условии сохранения целевого назначения здания частной школы потребуется подтверждающее письмо от акиматов. Посредством таких соглашений акиматы подтверждают необходимость открытия частной школы в конкретном населенном пункте. При этом учитываются дефицит ученических мест, возможности расширения государственных школ и демографические тенденции, — отмечается в информации. 

    Ранее мы писали, что частные детсады требуют изменений в финансировании.

    Теги:
    Бюджет Образование Депзапрос школа
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают