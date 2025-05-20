Госзаказ в частных школах Казахстана будет размещаться по-новому

— В соответствии с новой редакцией Бюджетного кодекса от 15 марта 2025 года, расходы на организацию и обеспечение общего среднего образования возложены на местные бюджеты. В этой связи Министерство просвещения подготовило ряд изменений в правила размещения государственного заказа в частных школах, — сообщил Олжас Бектенов в ответе на депзапрос.

По словам Премьер-министра, изменения включают следующее:

без согласия местных исполнительных органов открытие частной школы и её включение в перечень поставщиков образовательных услуг будет недопустимо;

проектная мощность частной школы, претендующей на получение государственного заказа, должна составлять не менее 200 ученических мест и т. д.

— Также для заключения договора при условии сохранения целевого назначения здания частной школы потребуется подтверждающее письмо от акиматов. Посредством таких соглашений акиматы подтверждают необходимость открытия частной школы в конкретном населенном пункте. При этом учитываются дефицит ученических мест, возможности расширения государственных школ и демографические тенденции, — отмечается в информации.

Ранее мы писали, что частные детсады требуют изменений в финансировании.