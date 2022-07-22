22 Июля 2022 01:00

Госзаказ по заявкам предпринимателей внедрят в акмолинских колледжах

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Новшеством при подготовке кадров в Акмолинской области станет внедрение с начала учебного года целевого госзаказа по заявкам предприятий на 987 мест. Инициатива позволит еще при поступлении закрепить за студентами рабочие места и базы проведения производственной практики. Об этом сообщил на прошедшем брифинге заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Валерий Гамазов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У колледжей Акмолинской области налажено сотрудничество с более чем 450 предприятиями. При колледжах функционируют Индустриальные советы, в состав которых входят более 300 работодателей, участвующих в актуализации образовательных программ. Продолжается работа по увеличению охвата студентов дуальным обучением. Сегодня данная технология внедрена в 29 колледжах, доля студентов, обучающихся по госзаказу и охваченных дуальным обучением, составила 22%», - проинформировал В. Гамазов.

В разработке образовательных программ и дуальном обучении принимают активное участие крупные предприятия региона. 24 госколледжа заключили меморандумы и договоры с предприятиями о шефстве, а именно по вхождению представителей предприятий в попечительские и индустриальные советы, организации практики студентов и стажировки педагогов на базе предприятий, оснащению мастерских оборудованием.

«В проекте «Жас Маман» участвуют 11 колледжей области. На обновление обучающего оборудования колледжей направлено 3,4 млрд тенге. Оборудование приобретено по 19 специальностям. В результате модернизации и внедрения международных стандартов на базе колледжей - участников проекта «Жас маман» открыто 19 центров компетенции», - сообщил В. Гамазов.

В настоящее время 12 колледжей региона оказывают услуги по переподготовке, повышению квалификации слушателей по специальностям технического и обслуживающего труда. На сегодняшний день направлено на краткосрочное обучение 379 человек, или 70% от плана.

«Академическая самостоятельность колледжей позволила еще больше сориентировать образовательные программы на рынок труда. К началу нового учебного года будут внедрены 280 новых образовательных программ. В рамках кредитно-модульной технологии обучения работодателями предложены новые профессиональные модули, последовательность их выполнения и результаты обучения, внесены изменения в количество часов на модуль», - добавил спикер.

По словам В. Гамазова, новшеством при подготовке кадров будет внедрение с начала учебного года целевого госзаказа по заявкам предприятий. А это 987 мест. Инициатива позволит еще при поступлении закрепить за студентами рабочие места и базы проведения производственной практики, дуального обучения.

«Организациями ТиПО проведена работа по заключению двусторонних договоров с предприятиями - социальными партнерами. На сегодня из 33 колледжей 28 заключили договоры с более 100 предприятиями на 987 мест. При этом на одно предприятие будет выделено не менее пяти мест по разному спектру специальностей и квалификаций», - резюмировал спикер.