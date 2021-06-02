Госзаказ на подготовку кадров не учитывает потребность в тренерах – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Файзолла Каменов обратился с запросом на имя зампремьера Ералы Тугжанова касательно подготовки тренерских кадров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для реализации Послания Президента РК «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», Программы «Путь перемен. Достойная жизнь каждому!», Комплексного плана по развитию физической культуры и массового спорта на 2020 − 2025 годы необходима подготовка специалистов по физической культуре и спорту. По прогнозам АО «Центр развития трудовых ресурсов», по группе занятий «Спортивные тренеры и преподаватели» в 2020-2025 годы потребность составит от 4 000 до 6 000 работников (за шесть лет, включая спрос на замещение), а ежегодная потребность в специалистах физической культуры составляет от 667 до 1000 работников. В этой связи для удовлетворения потребности в кадрах сферы физической культуры и спорта необходима государственная поддержка, то есть выделение соответствующего количества государственных образовательных грантов на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием», - сказал Файзолла Каменов на пленарном заседании Мажилиса.

В настоящее время, в соответствии Классификатором направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием, подготовка тренерских кадров ведется в рамках группы образовательных программ «Подготовка учителей физической культуры», по направлению подготовки кадров «Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития». По его словам, эти изменения привели к тому, что планирование государственного заказа на подготовку кадров по данной группе образовательных программ осуществляется без учета потребности в тренерских кадрах (так как в зачет берутся только школьные учителя).

«При формировании государственного образовательного заказа на подготовку педагогических кадров с высшим и послевузовским образованием АО «Центр развития трудовых ресурсов» предоставляет в МОН РК прогноз потребности в кадрах отрасли образования, тогда как спорт находится в отрасли «Искусство, развлечения и отдых». Все это привело сокращению количества выделяемых государственных грантов на подготовку кадров по физической культуре и спорту.

Подготовка тренерских кадров относится к педагогической профессии, так как выпускники трудоустраиваются в образовательные учреждения, как спортивные колледжи, детско-юношеские спортивные школы, школы олимпийского резерва и другие», – отметил депутат.

Мажилисмен предложил внести дополнения к приказу № 210 министра образования и науки РК «О распределении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием в разрезе групп образовательных программ» - включить в группу образовательных программ «Подготовка учителей физической культуры» подготовку тренерских кадров и соответственно переименовать эту группу в «Подготовку учителей физической культуры и тренеров по спорту», тогда при определении потребности в кадрах будет учитываться сфера физкультуры и массового спорта.



