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Госуслуги по недвижимости будут временно недоступны в ЦОНах

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Мая 2023, 14:33
Госуслуги по недвижимости будут временно недоступны в ЦОНах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие 5 дней в ЦОНах будут недоступны некоторые госуслуги. Казахстанцы не смогут зарегистрировать движимое и недвижимое имущество, а также оформить прописку по месту жительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Приём заявок приостановлен. Система заработает только после праздников – 10 мая. Временные неудобства связаны с переходом с базы данных «Регистр недвижимости» на Единый государственный кадастр недвижимости. Так пояснили в госкорпорации «Правительство для граждан».

Повременить придётся и с онлайн-услугами в части земли и недвижимости. Они будут недоступны через портал Электронного правительства – eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков и органов исполнительного производства.

«Недоступность услуг будет наблюдаться только с 5 по 9 мая. По сути, недоступность услуг будет всего один рабочий день, остальные дни приходятся на праздники. Это сделано для удобства граждан, чтобы данный переход на новую информационную систему был незаметным и безболезненным. Недоступность услуг будет наблюдаться в сфере регистрации прав на недвижимое имущество, технического обследования, залога не подлежащего обязательной регистрации, а также услуги, предоставляемые в электронном формате», - пояснила заместитель директора Департамента недвижимости госкорпорации «Правительство для граждан» Нургуль Кенжебаева.


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