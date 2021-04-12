Госуслуги на «четвёрку»: костанайцы оценили качество предоставляемых услуг

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области озвучили результаты общественного мониторинга по уровню удовлетворённости населения качеством оказания госуслуг. Итоги на брифинге озвучил руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области Асхат Искендиров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Если в целом по республике уровень удовлетворенности составил –75,1%, что около 4,5 баллов из 5, то в Костанайской области этот показатель чуть выше - 77%, или 4,6 баллов из 5.

В целом, недовольство граждан касается слабой обратной связи на жалобы, сложности поиска необходимой информации о порядке оказания госуслуг в открытом доступе. Также поступали предложения по автоматизации отдельных процессов оказания госуслуг, интеграции информационных систем с порталом «Электронного правительства».

Среди услуг, получивших хорошую оценку от услугополучателей региона, - назначение социальной помощи, выдача заключений госэкологической экспертизы, продажа земельного участка в частную собственность, обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами и др.

Среди услуг, что чуть ниже по качеству, - прикрепление к медицинской организации, назначение выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты.

«Чаще всего граждане оставляли следующие пожелания: «повысить качество работы специалистов: грамотность, вежливость, компетентность, оперативность», «бюрократия, много документов запрашивают», «колл-центр не отвечает на звонки, очень трудно дозвониться», - говорит А. Искендиров.

Так называемыми аутсайдерами среди предоставленных и не удовлетворивших требование услугополучателей стали выдача водительских удостоверений и архитектурно – планировочным задания.

В частности, услугополучатели недовольны возникающими проблемами бронирования очереди, неоднократной оплатой госпошлин, проблемами с сайтом (долго грузится, не прикрепляются документы) и пр.

«В заключение мониторинга содержатся рекомендации по устранению существующих недостатков и повышению уровня удовлетворенности граждан государственными услугами. Департамент будет контролировать их реализацию, проводить государственную политику, направленную на повышение качества госуслуг, — сообщил А. Искендиров. — К примеру, совместно с управлением информатизации госуслуг и архивов запущена акция «Onay_gyzmet», которая направлена на сбор замечаний в процессе получения услуг, в том числе автоматизированных. Свои пожелания с фотофиксацией процесса получения услуги и описанием трудностей, с которыми столкнуться граждане, можно направлять в Telegram-канал Onay_qyzmet».