Госуслуги на «четвёрку»: костанайцы оценили качество предоставляемых услуг
Если в целом по республике уровень удовлетворенности составил –75,1%, что около 4,5 баллов из 5, то в Костанайской области этот показатель чуть выше - 77%, или 4,6 баллов из 5.
В целом, недовольство граждан касается слабой обратной связи на жалобы, сложности поиска необходимой информации о порядке оказания госуслуг в открытом доступе. Также поступали предложения по автоматизации отдельных процессов оказания госуслуг, интеграции информационных систем с порталом «Электронного правительства».
Среди услуг, получивших хорошую оценку от услугополучателей региона, - назначение социальной помощи, выдача заключений госэкологической экспертизы, продажа земельного участка в частную собственность, обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами и др.
Среди услуг, что чуть ниже по качеству, - прикрепление к медицинской организации, назначение выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты.
«Чаще всего граждане оставляли следующие пожелания: «повысить качество работы специалистов: грамотность, вежливость, компетентность, оперативность», «бюрократия, много документов запрашивают», «колл-центр не отвечает на звонки, очень трудно дозвониться», - говорит А. Искендиров.
Так называемыми аутсайдерами среди предоставленных и не удовлетворивших требование услугополучателей стали выдача водительских удостоверений и архитектурно – планировочным задания.
В частности, услугополучатели недовольны возникающими проблемами бронирования очереди, неоднократной оплатой госпошлин, проблемами с сайтом (долго грузится, не прикрепляются документы) и пр.
«В заключение мониторинга содержатся рекомендации по устранению существующих недостатков и повышению уровня удовлетворенности граждан государственными услугами. Департамент будет контролировать их реализацию, проводить государственную политику, направленную на повышение качества госуслуг, — сообщил А. Искендиров. — К примеру, совместно с управлением информатизации госуслуг и архивов запущена акция «Onay_gyzmet», которая направлена на сбор замечаний в процессе получения услуг, в том числе автоматизированных. Свои пожелания с фотофиксацией процесса получения услуги и описанием трудностей, с которыми столкнуться граждане, можно направлять в Telegram-канал Onay_qyzmet».