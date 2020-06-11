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Госуслуги: 25 видов справок будут исключены из документооборота в этом году

11 Июня 2020 15:00
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Госуслуги: 25 видов справок будут исключены из документооборота в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 видов справок будут исключены из документооборота в 2020 году. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году руководством перед нами поставлены очень амбициозные задачи по доведению автоматизации госуслуг до 90%. Мы этот вопрос со всеми госорганами отрабатываем, в целом работа идет по плану. Мало того, что мы автоматизируем госуслуги, некоторые из них, а именно адресные справки, мы исключаем в силу того, что они требуются из одного госоргана в другой», - сказал Аскар Жумагалиев на отчетной встрече перед населением.

По его словам, благодаря этой деятельности и интеграции информационных систем уже 5 справок такого рода были исключены из документооборота.

«В этом году планируется исключить еще 25 видов справок и тем самым облегчить жизнь для гражданина в вопросе получения госуслуг. Эту работу в целом мы осуществляем и думаем, что в течение года будем вас информировать, а во-вторых доведем работу до логического завершения», - отметил министр.

«С точки зрения позиции «быть ближе к населению» имеет место мобильная платформа электронного правительства, которая позволяет предоставлять услуги для населения, и 60 услуг сегодня сформировано на данной платформе. Сегодня мы также активно продвигаем Telegram-бот, который вобрал в себя 26 услуг и сервисов и предоставляет соответствующие услуги населению. При этом мы четко понимаем: мысль о том, что «ЦОН в кармане» через мобильный телефон очень правильная. Мы будем продвигать эту идею, чтобы быть как можно ближе к гражданам при предоставлении госуслуг», - заключил он.


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#Связь, ТВ, IT   #Другие государственные органы   #Цифровой Казахстан   #Общество  
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Азамат Сыздыкбаев

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