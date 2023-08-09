Государству нанесли ущерб на миллиард тенге: членов ОПГ осудили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении группы лиц по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Группа лиц оказывала пособничество по выписке фиктивных счетов-фактур в период с сентября 2021 года по март 2022 года. Своими действиями они причинили государству особо крупный ущерб в размере более 1 млрд тенге неуплаченных налогов. Приговором суда члены ОПГ признаны виновными и лишены свободы сроком от 3,5 до 4,5 лет.



